Sivas’ta, yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinliğe katılan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, “Her ilçemizin kendine özgü yemek kültürü var, folklör kültürü var böyle zengin bir coğrafyada yaşıyoruz” dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile diğer odaların katkısı ve ünlü şeflerin katılımıyla gerçekleştirilen “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” programının açılışını Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, STSO Başkanı Zeki Özdemir ve bazı il protokol üyeleri katıldı.

Açılış programında konuşan Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, “Programa Türkiye’nin birçok bölgesinden tanınmış şeflerimiz katıldı. Bir şehrin turizmi ve ekonomisi için gastronomi en önemli olgulardan biri. Dünyada, ülkemizde birçok şehir gastronomisi, mutfak sanatları, öne çıkan ürünleriyle çok sayıda turist çekiyor" dedi.

Buruciye medresesi önünde gerçekleştirilen açılış töreninin ardından stantlar gezildi. Protokol üyeleri, Sivas’ın yöresel lezzetlerini tadarak programa katılan vatandaşlara peskütan çorbası ve kuru fasulye ikram etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, etkinlikte düzenlenen panele konuşmacı olarak katıldı.

Başkan Zeki Özdemir; Gastronomi, turizm, hızlı tren ve ticaret konularında görüş ve düşüncelerini aktardı. Özdemir, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin sosyal ve ekonomik alanda gelişiminin devam etmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Gastronomi de bunların bir parçası. Yüksek Hızlı Trenimizin gelmesiyle Sivas’ımızın çehresi değişti, değişmeye devam ediyor. Bunun yansımalarını istatistiki bilgilerle görebiliyoruz. Hizmet sektörü temsilcilerinin oluşturduğu odamız meslek komitesinde, hizmet sektörünü geliştirme çabalarımızı komitedeki ilgili arkadaşlarla gündemimize aldık. Gelen misafirlerimiz iyi bir şekilde ağırlamak, onları memnun etmek için çaba gösteriyoruz. Memleketlerine geri döndüklerinde ise Sivas’ın tanıtımını yapmaları ve yeni misafirlerin gelmesine vesile olmaları bizleri mutlu ediyor. Sivas’ımız büyük bir coğrafya. Her ilçemizin kendine has kültür değerleri var. Her ilçemizin kendine özgü yemek kültürü var, folklör kültürü var böyle zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu kültür etkileşimini geniş coğrafyalara aktarabilmekle mükellefiz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Başkan Zeki Özdemir, bu tür etkinliklerin Sivas’ın tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere ve öncülük edenlere teşekkür etti.