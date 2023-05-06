Siirt Ticaret ve Sanayi (STSO) Başkanı Güven Kuzu ve beraberindeki heyet, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretim yapan firmaları ziyaret etti.

İlk olarak Siirt Organize ve Sanayi Bölge Müdürü Habib Öner’i ziyaret eden Başkan Kuzu, OSB ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Siirt Ticaret ve Sanayi heyeti, OSB Müdürlüğü ziyaretinin ardından Ekcan Metal A.Ş. yöneticisi Basri Ekinci’yi ziyaret etti. Ziyarette Siirt Ticaret ve Sanayi Başkanı Kuzu, Ekcan Metal A.Ş’nin Siirt’e kazandırdığı yeni yatırım alanları ve üretim sahasını gezerek bilgi aldı.

Ekcan Metal A.Ş. tarafından OSB’de kısa süre içinde kurulacak ve ihracata yönelik fermuar, düğme ve fermuar şeridi (Kürsör) fabrikasında ilk etapta 400 personelin çalışacağını belirten YCK Grup Tekstil ve İnş. Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı genç yatırımcı Basri Ekinci, fabrikaların yıl sonu Ekim veya Kasım aylarında faaliyete geçeceğini belirtti.

Siirt’teki yatırımların ülke ekonomisine ve Siirt istihdamına katkı sağladığının altını çizen Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Siirt’e yatırım yapmak isteyen yatırımcıları her türlü destekleyeceklerini belirterek, "Siirt gelişiyor, büyüyor ve ihracat yapıyor. Siirt OSB, ilimizin göz bebeğidir, ilimize ve ülkemize katkı sağlayacaktır. Ben süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlimizde gerçekleşen yatırımlar, yatırım yapmak isteyenleri de tetikleyecektir. Bu çerçevede ilimizde yatırım yapan Ekcan Metal A.Ş yetkilileri Basri ve Bedri Ekinci kardeşlere özellikle teşekkür ediyorum. Herkesi ilimize yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bizler, DİKA olarak, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimize yatırım yapmak isteyecek herkesin emrinde olacağız. Yeter ki, ilimizde istihdam artsın, ilimizin ekonomi, ülke ekonomisine destek versin” dedi.

Ziyarette, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Fuat Özgür Çalapkulu, Başkan Yardımcısı Kadir Demirhan, yönetim kurulu üyeleri yer aldı.