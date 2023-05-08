Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu, Türk-Katar ortaklığıyla Siirt’e kurulan Çinko Metal Külçe Üretim Tesisinde incelemelerde bulundu. Kuzu, Çinko Metal Külçe Tesisi Müdürü Mustafa Banafşe’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tesiste incelemede bulunan STSO Başkanı Güven Kuzu, Siirt’te bulunan ve Türkiye’deki en büyük çinko metal külçe yatırım tesisinin, bölgenin kalkınmasını tetikleyici bir rolü olacağını söyledi. Kuzu, “Tesis tam kapasite faaliyete girmesiyle yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam edecek. Bu da Siirt açısından oldukça önemli bir rakam, kendilerine de bu hususta teşekkür ediyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde ilimize Lineer Grup geldi. Lineer Grup buraya büyük bir bakır işleme tesisi kurdu. Bugün fabrikayı gezdim. Enerji sorunundan kaynaklı bu fabrikada küçük bir ara verildi. Şimdi o sorun ortadan kalmış durumda. Çinko fabrikamız şu an çalışmakta. Tabi ki, bu tür devasa yatırımlar sistematik olarak etap etap ve kapasite bazlı yürür. Çinko şimdi yeniden çalışmakta ve yaklaşık 120 personelimiz istihdam edilmiştir. Makinalar şu anda çalışıyor. Bunun yanında diğer sanayi kuruluşları da bakıra yönelik yan sanayi kurulacak. Bunların da çalışmalarını yapıyorlar. Kendileriyle görüştük. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.