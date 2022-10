Sivas Ticaret ve Sanayi Odası(STSO) Başkan Adayı Zeki Özdemir, oda seçimlerinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası(STSO) Başkan Adayı Zeki Özdemir, oda seçimlerinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

STSO Başkan Adayı Zeki Özdemir, listesinde bulunan bir iş adamının meclis adaylığından çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde meclis adaylığı bulunan bir iş adamı, yerel bir televizyon kanalı ile ofisleri yan yana olan başkan adayı Zeki Özdemir’in sahip olduğu şirkette çalışan personelin, kanalda canlı yayına katılmak için gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kapı önünde fotoğraf çektirmesini bahane ederek meclis adaylığından çekildiğini duyurmuştu. Özdemir’in listesinde yer alan diğer meclis üyesi adayları ise oda seçimlerine siyasetin karıştırılmasını doğru bulmadıklarını belirterek Özdemir’e desteğinin devam ettiğini açıkladılar.

Son günlerde, STSO seçimlerine siyaset kurumunun dahil olma çabaları ve bu tür söylemlerin yer aldığını belirten Özdemir, “Sivas’ımızın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızın bu tür konularla gündeme gelmesi ve siyasi rant sağlanmaya çalışılması çok üzücüdür. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, siyaset üstü bir kurumdur” dedi.

“Odaya siyasetin girmemesi için mücadele veriyoruz”

Zeki Özdemir, her siyasi görüşe eşit mesafede olmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Listemizde her siyasi görüşten aday var, her siyasi görüşe eşit mesafede olmaya gayret gösteriyoruz, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına siyasetin girmemesi için mücadele veriyoruz ve bundan sonra da mücadele edeceğiz. Hangi siyasi görüşte olursa olsunlar, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında bulunan ve Sivas’a hizmet etmek gayesinde olan tüm iş insanı, esnaf ve tüccarların siyasi düşüncelerini odanın kapısının dışında bırakması gerekir, polemikler yerine Sivas’ın kalkınması için hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.