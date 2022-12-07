İtalya’nın Sicilya bölgesindeki Eolie takımadalarında yer alan Stromboli Yanardağı’nda pazar günü patlama meydana geldi. Yanardağ patlamanın ardından kül ve lav püskürtmeye devam ederken, gökyüzünü duman bulutu kapladı.

İtalya’daki Stromboli Yanardağı, meydana gelen patlamanın ardından lav ve kül püskürtmeye devam ediyor.

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