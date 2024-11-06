Stresin hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu ve zaman zaman hepimiz tarafından deneyimlendiğine değinen Psikiyatri Uzmanı Dr. Arda Kazım Demirkan, “Derin nefes almak ve nefes egzersizleri yapmak, zihni sakinleştirmenin ve anın içinde kalmak için etkili yollar arasındadır. Düzenli egzersiz, endorfin salgılanmasını tetikler ve bu da doğal bir mutluluk hormonudur. Yürüyüş yapmak, koşmak veya yoga gibi aktiviteler hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için yararlıdır” dedi.

Liv Hospital Samsun Psikiyatri Kliniği’nden Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, Stres Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Stresin hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu ve zaman zaman herkes tarafından deneyimlendiğini belirten Uzm. Dr. Demirkan, önemli olanın, stresle sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmek olduğunu ifade etti. Uzm. Dr. Demirkan, stresle mücadele etmek için yapmamız gerekenlerden bahsetti.

"Nefes egzersizi uygulanabilir"

Nefes egzersizlerinin önemli olduğuna değinen Uzm. Dr. Demirkan, "Derin nefes almak ve nefes egzersizleri yapmak, zihni sakinleştirmenin ve anın içinde kalmak için etkili yollar arasındadır. Günde birkaç dakikanızı nefes çalışmalarına ayırarak stres seviyenizi düşürebilirsiniz" diye konuştu.

"Fiziksel aktivite tercih edilebilir"

Fiziksel aktivitenin stresle baş etmede önemli bir etken olduğunu belirten Uzm. Dr. Demirkan, "Düzenli egzersiz, endorfin salgılanmasını tetikler ve bu da doğal bir mutluluk hormonudur. Yürüyüş yapmak, koşmak veya yoga gibi aktiviteler hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için yararlıdır" ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı beslenme önemli"

Sağlıklı beslenmenin vücuda faydalı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Demirkan, “Sağlıklı bir diyet, vücudun stresle mücadele edebilmesi için gerekli yakıtı sağlar. İşlenmiş gıdalardan kaçınarak ve taze meyve, sebze ile tam tahılları diyetinize ekleyerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz” açıklamasında bulundu.

“Sosyal ortam bireyi olumlu etkiler”

Sosyal ortamda bulunmanın bireye olumlu etkileri olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Demirkan, "Dostlarınızla ve ailenizle zaman geçirmek, duygusal destek sağlar ve stresle başa çıkmada önemli bir rol oynar. Güvendiğiniz kişilerle duygularınızı paylaşmak, yalnız olmadığınızı hissetmenize yardımcı olur" şeklinde konuştu.

"Herkes için doğru yöntem farklıdır"

Stresle başa çıkmanın birçok yolu olduğunu ve herkes için doğru yöntemin farklı olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Demirkan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kendi ihtiyaçlarınıza uygun yöntemleri keşfetmek için zaman ayırın. Unutmayın, stresle başa çıkmak bir maraton gibidir ve kendinize karşı sabırlı ve anlayışlı olmak önemlidir."