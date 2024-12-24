Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mert Sancar, "Ofis çalışanları ve hareketsiz bireyler arasında yaygın olan omurga ağrıları, doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabilir. Ergonomik düzenlemeler, düzenli egzersizler ve modern tedavi yöntemleri sayesinde sağlıklı bir omurgaya ve daha kaliteli bir yaşama kavuşmak mümkün" dedi.

Uzun süreli oturma ve hareketsizlik, omurga ağrılarının en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Gün boyu masa başında çalışan bireyleri ve hareketsiz yaşamı tercih edenleri sıkça etkileyen omurga ağrıları yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Omurga ağrılarının nedenleri ve çözümleri hakkında bilgi veren Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mert Sancar, uzun süre oturarak çalışan ofis çalışanlarının omurga çevresindeki kaslarının zayıfladığını ve bu durumun postür bozukluğuna neden olduğunu ifade ederek, “Hareketsizlik nedeniyle omurlara binen yük artarak kronik ağrı riskini büyütür. Ayrıca boynun öne eğik tutulması ya da kambur oturma pozisyonu, zamanla kas spazmlarına ve omurga eğriliklerine sebep olabilir. Ergonomik olmayan masa ve sandalye kullanımı da omurga sağlığına zarar verir. Örneğin ekranın göz hizasında olmaması, boyun ve sırt kaslarında sürekli gerilim oluşturabilir. Stres ve psikolojik faktörler de omurga ağrılarını tetikleyen unsurlar arasındadır. Uzun süreli stres, kaslarda gerilime yol açarak omurga ağrılarının artmasına neden olabilir” dedi.

Manuel terapi hareket kabiliyetini artırabiliyor

Omurga ağrılarından kurtulmak ve bu ağrıların tekrarını önlemek için birçok etkili yöntem bulunduğunu ifade eden Uzm. Dr. Mert Sancar, “Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, omurga ağrılarında en sık tercih edilen tedavi yöntemlerinden biridir. Manuel terapi, elektroterapi, traksiyon ve sıcak-soğuk uygulamaları gibi yöntemlerle de kas spazmları azaltılıp hareket kabiliyeti artırılabilir. Bu tedavilere ek olarak kuru iğne tedavisi, kaslardaki tetik noktaların tedavisinde kullanılmaktadır. Boyun, sırt ve bel bölgelerindeki kas spazmlarını hafifleten bu yöntem, omurga ağrılarında etkili bir seçenek sunar. Bireysel egzersiz programları omurga sağlığını korumada büyük önem taşımaktadır. Omurga çevresindeki kasları güçlendiren plank, köprü gibi core (merkez) egzersizleri ve postür düzeltici hareketler, omurgaya destek sağlar” şeklinde konuştu.

Düzenli egzersiz omurga sağlığını koruyor

Omurga ağrılarının önlenmesi için ilk olarak ergonomik bir çalışma ortamının oluşturulmasının önemli olduğuna değinen Uzm. Dr. Mert Sancar, “Sandalye ve masa, omurga sağlığını destekleyecek şekilde ayarlanmalı, ekran göz hizasında, klavye ise kolay ulaşılabilecek bir konumda olmalıdır. Her 30-45 dakikada bir kalkıp kısa yürüyüşler yapılmalı ve basit esneme hareketleri uygulanmalıdır. Tüm bunlara ek olarak stres yönetimi de omurga ağrılarının azaltılmasında büyük rol oynayabilir. Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri hem zihinsel hem de fiziksel olarak rahatlama sağlayabilir. Ofis çalışanları ve hareketsiz bireyler arasında yaygın olan omurga ağrıları, doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabilir. Ergonomik düzenlemeler, düzenli egzersizler ve modern tedavi yöntemleri sayesinde sağlıklı bir omurgaya ve daha kaliteli bir yaşama kavuşmak mümkün” ifadelerini kullandı.