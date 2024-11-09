Aydın Özel CNG Ağız ve Diş sağlığı Polikliniği hekimlerinden Diş Hekimi Mehmet Bekir Haylı, insanların hayat mücadelesinde karşılaştığı stres ve zorlukların dişleri de ciddi derecede olumsuz etkilediğini belirtti. Son zamanlarda yanlış beslenmenin yanında hayat şartlarının oluşturduğu stresin diş sorunlarını arttırdığını belirten Diş Hekimi Haylı, son teknoloji uygulamalarından olan titanyum altyapılı protezlerin diş sıkma kuvvetlerine karşı daha korunaklı olduğunu belirtti.

Diş sağlığının sadece genel sağlık açısından değil psikolojik açıdan da çok önemli olduğunu belirten Diş Hekimi Mehmet Bekir Haylı, “Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin en iyi diş doğuştan sahip olunan sağlıklı dişlerdir. Maalesef pek çok kişi doğuştan sahip olduğu bu değerin kıymetini dişlerini kaybedince anlıyor” diyerek insanların diş sağlığını ihmal etmemesini tavsiye etti.

“Titanyum materyali insan yapısına en uyumlu materyallerden biri”

Diş eksikliğinin; estetik problemlere, dişlerin istenmeyen şekilde yer değiştirmesine, çene kemiğinde erimeye, çiğneme fonksiyonunda dengesizliklere ve bununla beraber ilerleyen zamanlarda çene ekleminde ağrılara yol açabildiğine dikkat çeken Haylı, ”Diş İmplantları; implant tedavisinde, modern teknolojinin en son ürünlerini kullanıyoruz. Eskiden bu işlem nikel krom metallerle desteklenmiş porselenler ile yapılıyor idi. Bu titanyum sistemi daha uzun ömürlü daha dayanıklı ve uyumlu olduğu için daha kullanışlı. Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak son teknoloji ürünlerle titanyum altyapılı protezleri kliniğimiz bünyesinde bulunan laboratuvarımızda hassas titanyum kazıma cihazları ile hazırlayıp kullanmaya başladık. Zaman tasarrufunun da sağlandığı yeni sistem ile özellikle çok yoğun olan kişiler kısa zamanda diş tedavilierini yaptırabiliyor. Bunun yanında titanyum materyali insan yapısına en uygun materyal olduğu için daha çok tercih ediliyor” diye konuştu.