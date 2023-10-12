Muğla Büyükşehir Belediyesi kültür kenti Muğla’da sıra sanat etkinliklerini de sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Musander, Mor Sanat Derneği ve Bodrum Art işbirliğinde düzenlenen Stratonikeia Resim ve Şiir sergisi açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Stratonikeia Resim ve Şiir sergisinin açılışına Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Resim Sergisi Koordinatörü Semra Dinçer, Şiir Sergisi Koordinatörü Hamdi Topçuoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Sergide 80 farklı sanatçının Stratonikeia temalı eserleriyle Şair -Yazar Hamdi Topçuoğlu şiirleri sergilendi.

Resim Sergisi Koordinatörü Semra Dinçer “ Böyle bir çalışmanın yapılması beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Tarihi bir kentte 80 sanatçının eserlerinin sergilenmesi önemliydi. Aynı sergiyi Bodrum’da da açacağız. Bizim hedefimiz bu sergiyi başka illere de taşımak” dedi. Şiir Sergisi Koordinatörü Hamdi Topçuoğlu “Ölümsüz Aşkın ve Gladyatörlerin kenti olan Stratonikeia’nın sanatçılar tarafından ölümsüzleştirilmesi çok güzel. Bu serginin açılmasında büyük destek sağlan Muğla Büyükşehir Belediyesine ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.