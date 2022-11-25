25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği Muğla’da ilk defa antik kentte düzenlendi. Etkinliğe Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz katıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği Muğla’da ilk defa antik kentte düzenlendi. Etkinliğe Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz katıldı.

Yatağan Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte kazı çalışanlarının yüzde 80’i kadınlardan oluşan Stratonikeia Antik kentindeki kadınlara kaz alanında Yatağan Kaymakamı. Belediye Başkanı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve Stratonikeia ve Lagina antik kenti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt tarafından karanfil verildi.

Kazı alanında çalışan kadınlar tek tek dolaşılırken, hem şiddet gören, hem de şiddete tanıklık edilmesi durumunda izlenecek yol konusunda kadılar bilgilendirildi. Stratonikeia ve Lagine Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla düzenlenen etkinliğin antik kentte yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Söğüt, “Burada çalışanlarımızın çoğunluğunu Yatağan ve mahallelerinden gelen kadınlarımız oluşturuyor. Çalışanların yüzde 80’i kadınlardan ibaret. Burada her kesimden kadınlarımız var. İlkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise, Yüksekokul, Üniversite ve doktora yapan arkadaşlarımız da var. Biz buruda büyük bir aileyiz. Bugün de çok özel bir gün. Bu 25 Kasım’da da böyle bu farkındalığın tüm kesimlerce bilinmesi anlamında Yatağan Kaymakamlığımız, Yatağan Belediyemiz ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ile bir etkinlik yaptık. Çalışan kadın arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Onlara karanfil ikram ettik. Çok özel bir günde birlikte olmak benim için de gurur verici. Kazı ekibi olarak da biz bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Bu farkındalığın toplumun her kesimine anlatılması konusunda ciddi mücadeleler verilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.