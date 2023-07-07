Türkiye’nin yağlık ayçiçeği üretiminin yüzde 10’unu karşılayan Adana’da hasat başladı.

Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adana’da, birçok ürünün ham maddesi olan ayçiçeğinde hasat başladı. Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştiren Adana’da bu yıl 750 bin dekardan 200 bin ton rekolte hedefleniyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kıraç bölgelerde dönüme yaklaşık 200 kilogram ayçiçeği, düz alanlarda ise 300 kilogram verim alınacağını söyledi. Doğan verimin bu sene düşük olduğunu belirterek, “Adana genelinde bu yıl 750 bin dekarın üzerinde ekim alanı var. Her sene Adana’da ayçiçeği ekim alanı yüzde 10 artıyor. Adana’da ayçiçeği kıraç ve dağlık bölgelerde ekiliyor. Çünkü ovada ayçiçeği ekildiği zaman çiftçi para kazanamıyor. Birçok ürünün ham maddesi olan ayçiçeğinde verim düşük. Burada çiftçimiz 100-150 kilogram arasında verim alacak. Bu sene 200 bin ton rekolte bekliyoruz” diye konuştu.

“Savaş, ayçiçeğinin önemini artırdı”

Ayçiçeği fiyatlarının en az 17 lira olması ve ayçiçeğinin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınması gerektiğini aktaran Doğan, “Sadece buğday ve mısır TMO tarafından alınmakta. Soya ve ayçiçeğinin de TMO tarafından alınmasını bekliyoruz. Eğer desteklemeler artarsa ayçiçeği ekim alanı da artacaktır. Ayçiçeğinin önemini Rusya-Ukrayna savaşı ve Trakya bölgesindeki çayır tırtılı istilasıyla anladık. Bunlar göz önüne alınarak desteklemeler artmalı” ifadelerini kullandı.

Belören Mahallesi’nde ayçiçeği üretimi yapan çiftçi Hüseyin Dilbaz, “Verim düşük. Fiyatlar da eğer 10 liraya giderse biz buradan hiçbir şey anlamayız. Buraya yağmur yağmadığı için verim çok düşük. İnşallah fiyatlar yüksek gider de para kazanırız” dedi.