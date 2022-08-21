Edirne’de bölge üreticileri için büyük önem taşıyan stratejik ürün ayçiçeğinde erken ekim yapılan tarlalarda hasat mesaisi başladı.

Edirne’de bölge üreticileri için büyük önem taşıyan stratejik ürün ayçiçeğinde erken ekim yapılan tarlalarda hasat mesaisi başladı.

Türkiye’nin önde gelen ayçiçeği üretim merkezlerinden birisi olan Edirne’de hasat dönemi başladı. Bölgede erken ekim yapılan ayçiçeği tarlalarında, biçerdöverlerle hasada başlandı. Hasat sezonunun başladığını söyleyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, geçtiğimiz yıllara oranla ayçiçeğinin ekim alanlarının bu yıl yaklaşık yüzde 10’luk bir artış gösterdiğini belirtti. Bu yıl ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısı ve kurak geçen bir yıla rağmen ilk hasat yapılan tarlalarda verimin iyi olduğu gözlendiğini, hem ülkemiz hem de Trakya bölgesi için oldukça önemli bir yağ bitkisi olan ayçiçeğinde hasat döneminin başladığını belirten Kırbiç, Türkiye’de yaklaşık olarak 8 milyon dönüm, yani 800 bin hektar alanda ayçiçeği üretimi yapıldığına değindi.

"Yüzde 10’a yakın bir artış söz konusu"

Bu yıl hem devletin hem de bölgesel anlamda tarımsal kuruluşların teşvikleriyle ülkemizde ekim alanlarında yaklaşık yüzde 10’a yakın bir artış söz konusu olduğunu vurgulayan Kırbiç, bunun üretim miktarına da yansıyacağını ifade etti. Trakya bölgesinde ayçiçeği hasadının yeni başladığını söyleyen Kırbiç, "Önümüzdeki haftadan sonra da yoğun bir şekilde başlayacaktır. Bölgemizde verimlerin kötü olmayacağı kanaatindeyiz. İnşallah bu ekim alanındaki yüzde 10’luk artış hasattaki yüzde 10’a yakın bir artışla da ülke üretimine katkı sağlayacaktır. Bu da tabii ülkemiz için oldukça önemli" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir takım temaslarda bulunduklarını belirten Kırbiç, çiftçilerin beklentileri ile ilgili talepleri ilgili makamlara ilettiklerini ifade etti. Özellikle destek miktarının arttırılmasının çiftçinin motivasyonu açısından da oldukça önemli olduğunu söyleyen Kırbiç, buna bağlı olarak önümüzdeki yıllarda artan üretim miktarı ve üretim alanları ile ülke ihtiyacını karşılar bir hale gelinebileceğine değindi.

“Rusya-Ukrayna tahıl koridoru”

Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya hükümetiyle yaptığı anlaşmalar sonucunda tahıl koridoru oluştuğunu hatırlatan Kırbiç, bunun Türkiye’nin prestij kazanması anlamında da önemli bir rol olduğunu aktardı. Ürünlerin gemilerle Türkiye üzerinden başka ülkelere sevk edildiğini belirten Kırbiç, Türkiye’nin de kendi ihtiyacı olduğu ürünü buradan tedarik etme yoluna gittiğini söyledi.

Türkiye’nin kendi üretim miktarına ulaşma hedefinde olduğunu aktaran Kırbiç, "Hem çiftçi anlamında hem de ülkemizin yeterliliği anlamında biz gerekirse ülkemizin her bölümünde ayçiçeği üreterek bırakın kendi ihtiyacımızı ihraç edebilecek bir pozisyona bile ulaşacak potansiyelimiz var. İnşallah önümüzdeki yıllarda çiftçilerimizde para kazanmaya devam ederse bu üretim miktarının artacağı kanaatindeyim. Ben bu yaklaşan hasat sezonunda tüm üreticilerimize bereketli bir yıl diliyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

"150-200 kilo verim bekliyoruz"

Ayçiçeği hasadının başladığını belirten Büyükdöllük köyü üreticilerinden Rahmi Dağdemir, hasat ettikleri ürünü Trakya Birliğin alım merkezine boşalttıklarını söyledi. Trakya bölgesinin kurak geçtiğini ve bu durumun tarlaları da etkilediğini söyleyen Dağdemir, bölgedeki Çömlekköy Barajı’nın bir an önce hayata geçmesini beklediklerini ifade etti. Bu yıl 150-200 kilo arasında verim beklediklerini belirten Dağdemir, ilk hasatta 230 kilo verim aldığını aktardı.

Değirmenyeni Köyü üreticilerinden Sami Bozkoç, "Sabah erkenden hasadımızı yaptık. Bu alım merkezinin yeni açıldığını öğrendik ve getirip döktük. Verim olarak 180-200 kilo gibi bir verim bekliyorum" ifadelerini kullandı. Yakın zamanda yağış alan bölgelerde ayçiçeği hasadının ilerleyen günlerde başlayacağını belirten Bozkoç, hasat sezonunun tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

"Bu yılki verim 150-200 kilo"

Ayçiçeği hasadının hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Murat Kezer, bu yıl verimin 150-200 kilo verim olduğunu aktardı.

Erken ekilen ayçiçeklerinin biçilmeye başladığını belirten Kezer, diğer çeşitlerin ilerleyen günlerde biçilmeye başlanacağını söyledi.