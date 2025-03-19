Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ilki gerçekleştirilecek olan Pamukkale Uluslararası Satranç Turnuvası ile ilgili Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ile protokol imzaladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında 7-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Pamukkale Uluslararası Satranç Turnuvası düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Başkanvekili Ömer Asım Ötegen, Satranç İl Temsilcisi İsmail Sarı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın hedefleri arasında uluslararası başarılı satranç turnuvaları yapmak olduğunu belirterek, kendilerine bu konuda desteklerinden dolayı Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Apaydın, "En güzel şekilde özellikle milli sporcularımız için amacına ulaşan bir turnuva olur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Büyükşehir spor ve sporcunun yanında

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise sporun ve sporcuların desteklenmesini asli vazifeleri olarak gördüklerini belirterek, "Sporla uğraşanların hem sosyalleşmesi, hem de kötü alışkanlıklardan kurtulması toplumsal değerler konusunda dikkat çekiyor. Takım sporlarında özellikle birlikte olma, aidiyet duygusunun gelişmesi de gerçekten önem arz ediyor" diye konuştu. 7-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Pamukkale Uluslararası Satranç Turnuvası’na ev sahipliği yapacak olmanın ayrı bir mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Umut ediyoruz ki, 200’e yakın uluslararası sporcu ile toplamda binin üzerinde sporcuyu misafir edeceğimiz turnuvamız çok keyifli olacak. İnsanların umutlarının taze olduğu, sosyalleşmeyi başardıkları, sosyal aktivitelerin desteklendiği bir süreci hep beraber götürürüz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.