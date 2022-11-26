NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, "Türkiye’nin BM ile birlikte Karadeniz Tahıl Girişimi’ni genişletme desteğini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, "Türkiye’nin BM ile birlikte Karadeniz Tahıl Girişimi’ni genişletme desteğini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin girişimiyle düzenlenen "Ukrayna’dan Tahıl" zirvesine katıldı. Stoltenberg, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasındaki rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "NATO müttefikimiz Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler ile Karadeniz Tahıl Girişimi’ni uzatmak için verdiği desteği memnuniyetle karşılıyorum. Bir süre önce İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğümde Boğaz’daki tahıl gemilerini gördüm. Ukrayna limanlarından acil ihtiyacı olan savunmasız insanlara yiyecek, tahıl ve gübre alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme zorladığı Holodomor trajedisine değinerek, "Bugün Rusya, açlığı Ukrayna’ya karşı bir savaş silahı olarak ve dünyanın geri kalanı arasında bölünme ile daha fazla istikrarsızlık için kullanıyor" dedi.