SAMSUN (İHA) – Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından azalan kan stokunun önüne geçilmesi ve kan arzında bir sıkıntı yaşanmaması adına Samsun’da “Samsun Kan Bağışlıyor: Hedef 5555 Ünite Kan Bağışı” kampanyası başlatılıyor.

Ramazan ayı, afetler ve yaz mevsiminin gelmesi ile Türk Kızılayı’nın kan stoklarında azalma yaşandı. Samsun genelinde pek bir sıkıntı görülmese de Türk Kızılay Samsun İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürlüğü tarafından valilik himayesinde kan bağışı kampanyası başlatılacak. Konu hakkında Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi’nde yapılan basın toplantısında kampanyanın detaylarına ve Kızılay’ın faaliyetlerine yönelik çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklama yapıldı.

“Samsun Kan Bağışlıyor: Hedef 5555 Ünite Kan Bağışı Kampanyası 15 Haziran’da başlıyor”

15 Haziran’da başlayacak kampanya hakkında bilgiler veren Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, “Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat’tan sorumluyuz. Bu illerde hem kan bağışı toplama çalışmaları hem de toplanan kanların test edilip bileşenlerine ayrıştırıp ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarına iletiyoruz. 197 personelle bölgede hizmet veriyoruz. 42 aracımız var. Bölgedeki hedef kitlemiz 18-65 yaş arasındaki 2 milyon 100 bine yakın nüfus. Bu nüfusun gönüllü kan bağışçısı olması için çalışıyoruz. Bu yıl Samsun için 65 bin ünite kan bağışı hedefledik. Amasya için 12 bin, Ordu için 27 bin 500, Tokat için de 23 bin 500 olmak üzere toplam bölgede 128 bin ünite kan bağışı toplamayı hedefliyoruz. Kanı, bağış dışında tedarik edemiyoruz. Türkiye’de yıllık 3 milyon 200 bin kan bağışına ihtiyacı var. Kızılay bunun yüzde 90’ının üzerindeki kısmını karşılıyor. Belli dönemlerde kan bağışında azalma meydana geliyor. Ramazan ayında bağışlar azalmıştı. Önümüzdeki dönemde de yaz dönemi geliyor. Bu sebeple Samsun’da ‘Samsun Kan Bağışlıyor: Hedef 5555 Ünite Kan Bağışı’ kampanyasını Samsun Valiliği himayesinde Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı ve Bölge Kan Merkezimiz ortaklığında başlatıyoruz. 15 Haziran’da bu çalışma başlayacak ve 31 Ağustos’a kadar devam edilecek. Her ilçede organizasyon gerçekleştireceğiz. Umarım hedeflerimize ulaşırız çünkü yazın kan tedarikinde yaşanacak azalma sağlık kuruluşlarında tedavi gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesinde sıkıntıya sokabilir. Sıkıntı yaşanmaması adına kampanyayı harekete geçirdik. İlk olarak da 15 Haziran’da Atakum Kaymakamlığı önünde kampanyanın startını veriyoruz” dedi.

Başkan Muştu: “Samsun’da 2023 yılında Afet Bölge Müdürlüğü kurulabilir”

Trabzon, Ankara ve Düzce’de olan Afet Bölge Müdürlüklerinin Samsun’da da kurulması için çalıştıklarını ve yetkilerle istişare halinde olduklarını açıklayan Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu, “Samsun, Türkiye geneli itibariyle ciddi bir kan bağışı desteği topluyor. İlimizde bir sıkıntı yaşamadık ama Kızılay’ın genelde yaşadığı mevsimsel, Ramazan ve afetlerine etkisi ile bir takım sıkıntılar meydana geldi. Gönüllü kan bağışçısı sayımızı çoğalma çalışmalarımız devam ediyor. Trabzon’a bağlı Afet Bölge Şube Müdürlüğümüz var. Bu yaşanan son sıkıntıları da dile getirerek, Trabzon, Ankara ve Düzce olarak Afet Bölge Müdürlükleri var. Coğrafi konum olarak orta noktada yer alan Samsun’da ise sadece şube var. Bafra’da 3 hangar var. Kızılay’ın bu bölgedeki hizmetlerinin daha da hızlanması için Afet Bölge Müdürlüğüne dönüştürülmesi noktasında birkaç kez bizzati olarak Kızılay Genel Merkezi yetkililerine ilettik. Onlar da 2023’te bunun olabileceğini, bunun olabileceğini ilan ettiler. Terme-Salıpazarı bölgesinde bir sıkıntı olduğunda Trabzon’daki depodan, Amasya ve iç bölgelerde bir sıkıntı olsa Ankara’daki depodan ve Sinop-Kastamonu’da bir sıkıntı olsa Düzce’deki depodan müdahale ediliyor. Samsun da Trabzon’dan tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla bu bölgenin lojistik olarak desteklenmesi ve coğrafi olarak bir depoya büründürülmesi şartı aşikardır” diye konuştu.

Toplantıda açıklamanın ardından Bölge Kan Merkezi’nin çalışma ortamı basın mensuplarına gezdirilerek, çalışmalar hakkında bilgi verildi.