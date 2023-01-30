Diyarbakır’ın tatlıda marka yüzü olan Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Mehmet Altunbay, stokçuların yeşil fıstık fiyatlarını uçurmasıyla tatlıcıların da çareyi farklı arayışlarda bulduğunu belirterek, fındıklı soğuk baklava üretmeye başladı. Altunbay, yetkililerin ithal fıstık getirerek stokçulara darbe vurmasını istedi.

Diyarbakır’ın tatlıda marka yüzü olan Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Mehmet Altunbay, stokçuların yeşil fıstık fiyatlarını uçurmasıyla tatlıcıların da çareyi farklı arayışlarda bulduğunu belirterek, fındıklı soğuk baklava üretmeye başladı. Altunbay, yetkililerin ithal fıstık getirerek stokçulara darbe vurmasını istedi.

Eylül ayında hasadı yapılarak, Aralık ayında fiyatı 400 TL olarak belirlenen fıstık, stokçuların eline düştü. Fıstık yokluğunu lanse ederek fiyatları yüzde 60 yükseltip 650 TL’den satışa sunan stokçulara tatlıcılardan sert tepki geldi. Yetkililerin ithalat yolunu yeşil fıstığa açmasını isteyen tatlıcılar, bunun stokçulara büyük darbe olacağını kaydetti. Diyarbakır’da tatlı sektöründe marka isimlerinden olan Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Mehmet Altunbay, fıstık stokçularına karşı fındıklı tatlı ürettiklerini vurgulayarak Ar-Ge çalışmasının tamamlandığını ve daha uygun fiyata satışa sunduklarını belirtti.

"Stokçular inşallah fındığa da saldırmaz"

Denetimlerin yapılması gerektiğini aktaran Altunbay, fındıklı baklavayı ürettiklerini duyan stokçuların ona da zam yapmasından korktuklarını kaydetti. Altunbay, "Fıstık fiyatlarına Ocak ayına girdiğimizden beri yüzde 60 civarı zam geldi. 9 ayda toplanan fıstık 12. ayda 400 TL iken, Ocak ayında 650 TL oldu. 20 günde ne oldu da o fiyata çıktı? Bir anda fıstık yok gibi lanse edilip 3 yıl önceki fıstıklar bile depolarda muhafaza edilerek fiyatı yükseltip satıyorlar" dedi.

İlgili yetkililere seslendiklerini dile getiren Altunbay, "Stokçulara fırsat verilmemeli, denetimler artmalı yurt dışından fıstık ithal edilmeli ve izin verilerek yolları açılmalı. İthal fıstık gelince fıstık fiyatları 200 TL’ye kadar geriler ve stokçuların elinde patlar. Fıstık stokçular sayesinde yeşil altına dönüştü, altın fiyatlarıyla resmen yarışıyor. Bu fiyatlar artınca biz de farklı arayışlara girerek fındıklı soğuk baklava yaptık, diğer çeşitlerimiz içinde Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Önce kendimiz tadıyoruz, gelen müşterilere tattırıyoruz. Tattırdığımız müşterilerde fındıklı soğuk baklavaya olumlu dönüşler aldık, fındıklı kadayıf ve baklava için de çalışmalarımız devam ediyor, inşallah onları da üreteceğiz. Fıstık fiyatlarına inat fındıklı baklava ürettik, fiyat olarak makul fıstıklıdan daha uygun onu tercih edecekler. Tek korkumuz fındıklı baklavayı ürettiğimizi duyan fındık stokçuların zam yapmaları ve inşallah onlar da yapmazlar" ifadelerinde bulundu.