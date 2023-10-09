Yeşim, ’Sürdürülebilirlik Ayı’ etkinlikleri çerçevesinde birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı bir çalıştaya ev sahipliği yaptı.

Yeşim’de ’Sürdürülebilirlik Ayı’ etkinlikleri çerçevesinde, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu moderatörlüğünde ’STK’lar ve Özel Sektör Temsilcileri İş Birliği Platformunu Nasıl Geliştirebiliriz Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Çalıştaya; Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY), Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa LÖDER), Uludağ Soroptimist Kulübü, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, Bursa Karapınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştay öncesi ’Sürdürülebilirlik Ayı’ etkinliklerini 3 yıldır düzenlediklerini hatırlatan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, bu yıl etkinliğe katılımın en üst seviyede yaşandığını ifade etti. Cesur, gerçekleştirdikleri bu etkinliklerle hem çalışanlarında hem de kamuoyunda farkındalık oluşturarak, bu konudaki liderliklerini devam ettirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yeşim Grup olarak ’Önce İnsan’ felsefesiyle doğaya, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine, insan haklarına, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Cesur, “Sürdürülebilirliğin tüm bu konuları kapsayan bir çatı olduğunu düşünüyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için hepimizin yapması gerekenler var. Bu konuda Yeşim Grup olarak paydaşımız olan sivil toplum örgütleri ile uzun süreli ilişkiler kurmayı çok önemsiyoruz” dedi.

Sivil toplum örgütleri ile yaptıkları projeleri her zaman, uzun soluklu devam ettirdiklerini söyleyen Cesur, “Bu konuda da istikrara ve sürdürülebilirliğe özel bir önem veriyoruz“ diye konuştu.

Çalıştayda katılımcılar gruplara ayrılarak sivil toplum ve özel sektör iş birliği konusundaki belli başlı sorulara cevap arayarak, fikir alışverişinde bulundular.

Etkinlik sonunda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu özel sektör ve STK’ların iş birliği konusunda çarpıcı tespitlerde bulundu. Küresel sivil toplumun güçlenmesiyle birlikte kurumsal sosyal sorumluluğun toplum, özel sektör ve devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyici araçlardan biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Küçüksüleymanoğlu şunları söyledi:

"Özel sektör topluma katkı sağlama hedefleri istikametinde STK’lar ile iş birliklerini geliştirerek sosyal fayda sağlamayı hedefliyor. İki tarafın da toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda çözümler üretmeleri ancak karşılıklı iş birliğinin artması ile mümkün olabilir. Değer oluşturacak iş birliği imkanlarının çeşitlenmesi için ise özel sektörün toplumun farklı alanları, konuları ve özneleri ile daha fazla temas halinde olmasına ihtiyaç var.”

Çalıştay sonucunda, özel sektör ve STK’lar arasında iş birliklerini geliştirmek amacıyla bir dizi öneri ve sonuca ulaşıldı. Bu sonuçlar çerçevesinde; daha fazla ortak proje geliştirme ve ortak tartışma platformları oluşturulması, nitelikli Z kuşağı istihdamına yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi, özel sektörün hak temelli STK’ları önceliklendirmesi, özel sektörün farklı sorunları tanımlamak için proje desteklerine açık olması, STK’ların daha geniş bir platformda tanıtılması için özel sektör tarafından desteklenmesi, sosyal fayda yatırımlarında stratejik bir yaklaşımın benimsenmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalınması gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, bu önerilerin iş birliklerini güçlendirme ve toplumsal faydayı artırma yolunda önemli bir adım olduğunu vurgulayarak bu toplantıları belli aralıklarla yenilemenin faydalı olacağına da dikkat çektiler.