İl Müftüsü Muharrem Gül riyasetinde Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle deprem özel istişare toplantısı yapıldı.

İl Müftüsü Muharrem Gül riyasetinde Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle deprem özel istişare toplantısı yapıldı.

Yapılan bir davet ile müftülüğün lokalinde gerçekleştirilen STK toplantısı gündeminde, asrın felaketi diye adlandırılan depremler dolayısıyla Erzincan’da ve müftülüğün özelinde gerçekleştirilen yardım faaliyetleri, deprem sorumluluk bölgesine götürülen insani ve hayrı hizmetler istişare edildi.

İl Müftüsü Muharrem Gül’ün konuşmasında, “İlimizde başlatılan yardım faaliyetlerinin organize bir şekilde ve belli bir plan/disiplin çerçevesinde devam ettirilmesi, özellikle Ramazan ayı dahilinde de yardımların devam ettirilmesi, afetzedeler bölgesinde aşevi kurulması, günlük ihtiyaçlarının karşılanması, ibadet imkânlarının sağlanması gibi hizmetlerin sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile görüşülerek paydaşlık çerçevesinde neler yapılabileceği hususları istişare edildi. Her bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi söz alarak, şimdiye kadar yaptıkları ve yapmayı sürdürdükleri faaliyetleri kısaca anlattı. Önümüzdeki zamanlarda da mağduriyetlerin giderilmesi, insani ihtiyaçların karşılanması için ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacakları üzerine vaatlerini dile getiren STK temsilcilerine müftülüğümüzce hazırlanan bir brifing te İl Müftü Yardımcımız Gökhan Badem’in sunumuyla bilgi paylaşımı neticesinde toplantı gündemi sona erdi” dedi.