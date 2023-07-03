Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Burkay Güçyetmez, Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Aslı Tezel ile Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bora Kanavetçi, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu beraberinde D.T. Şehitkamil Sahnesi’ni inceledi ve Başkan Fadıloğlu tarafından yapıyla ilgili bilgilendirildi.

Sık sık sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Burkay Güçyetmez, Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Aslı Tezel ile Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bora Kanavetçi ve beraberlerindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte D.T. Şehitkamil Sahnesi’ni gezdi. Programa, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de katılım sağladı.

Gaziantep’in, ‘gelişmiş ve yaşanabilir kentler’ sıralamasında yükselmesine katkıda bulunacak D.T. Şehitkamil Sahnesi ile ilgili detay bilgiler veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, program esnasında kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

"Türkiye’de eşi benzeri olmayan müthiş bir eser olmuş"

Program sonunda açıklamada bulunan Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Burkay Güçyetmez, “Öncelikle ben teşekkür ediyorum Şehitkamil Belediyemize. Hem Belediye Başkanımıza hem Başkan Yardımcımıza, emeği geçen herkese. Hakikaten şehrimiz için büyük bir kazanç. Bizler hep söylüyoruz. Ülke olarak yönümüzü bilime ve teknolojiye dönmemiz gerekiyor, diyoruz ama bunun yanı sıra sanata da dönmemiz gerekiyor. Türkiye’de eşi benzeri olmayan müthiş bir eser olmuş. Gaziantep’e hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen yükleniciden meslektaşlarımıza kadar işçi, emekçi kardeşlerimize kadar hepsinin ellerine sağlık diliyoruz. Şehrimiz için büyük bir kazanç. Müthiş bir eser olmuş. Her detayı ince ince düşünülmüş. Tabii detaylar düşünülünce de çok güzel bir eser de ortaya çıkmış. Gerçekten şehrimiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Öncülük etmiş bir bina olacak"

Program sonunda açıklamada bulunan Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Aslı Tezel, “Öncelikle Gaziantep’e böyle bir binanın kazandırılması hepimiz için çok kıymetli. Çünkü böyle detaylı bir salonumuz, maalesef etkinlik yapılabilecek kültür yapılarımız da yoktu. Böylelikle belki opera belki yurt dışından gelecek olan tiyatroların da buraya gelerek sahnelenmesi anlamında bizlere öncülük etmiş bir bina olacak. Emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve Başkan Yardımcımız Murat Özgüler’e biz de kattıkları bu değer için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Kentimize böyle bir eser kazandırıldığı için hakikaten çok mutluyuz"

Program sonunda açıklamada bulunan Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bora Kanavetçi, “İnsanların birbirinin etkileşimi olan toplumlar uygar toplumlardır. Tiyatro, sanat uygar toplumda birer simgesidir. Kentimize böyle bir eser kazandırıldığı için hakikaten çok mutluyuz. Hatta sadece Gaziantep özelinde değil. Bunu Türkiye genelinde de düşünebiliriz. Hakikaten simge binalardan bir tanesi oldu. Simge yapılardan bir tanesi oldu. İhtiyaç hasıl olan bir binaydı. Emeği geçenlerin hepsinin ellerine sağlık. Şehitkamil Belediye başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na, Belediye Başkan Yardımcımız Murat Özgüler’e kentimiz adına, sanat adına, toplumumuz adına teşekkür ederim” diye konuştu.