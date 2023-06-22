Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarım, hayvancılık ve kültür alanlarında faaliyet gösteren STK temsilcilerine yönelik bir bilgilendirme gezisi düzenledi. Gezide, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nden Damızlık Manda Çiftliği’ne kadar birçok proje ziyaret edildi ve alanında uzman isimler tarafından bilgilendirme yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik hizmet tanıtım gezisi düzenledi. Gıda, tarım ve hayvancılık alanlarının yanı sıra kültürel çalışmalarda bulunan STK temsilcileri, Büyükşehir’in hayata geçirdiği Mantar Üretim Tesisi, Damızlık Manda Çiftliği, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi Melen Botanik Vadisi ve Acarlar Longozunu ziyaret etti. Programlarda alanında uzman isimler tarafından yatırımlara ilişkin katılımcılarla ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz 50 aylık süre içinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’nin liderliğinde önemli projelere imza attık. Bu dev projeler, şehrimiz için geçmişten geleceğe bir miras olarak kalacak. Bu projelerin hayata geçirilmesinin yanı sıra, sürdürülebilirlik ve gelişim için bilgi aktarımının büyük önem taşıdığının farkındayız. Bu nedenle, şehrimizde tarım, hayvancılık ve kültür alanında faaliyet gösteren dernek başkanları ve yardımcıları için bir bilgilendirme gezisi düzenledik. Ekip arkadaşlarımız, projelerimiz hakkında detaylı bilgi verdi. Katılımcılara gösterdikleri ilgi ve hassasiyet için teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.