STK Platformu Dönem Sözcüsü Zafer Aksuoğlu, Elazığ’ın özellikle pandemi sonrası ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini belirterek, kente acemi birliğinin kurulması gerektiğini söyledi.

STK Platformu Dönem Sözcüsü Zafer Aksuoğlu, Elazığ’ın özellikle pandemi sonrası ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini belirterek, kente acemi birliğinin kurulması gerektiğini söyledi.

STK Dönem Sözcüsü Aksuoğlu ve beraberindeki heyet, İHA Elazığ Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada, Elazığ’ın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve çözüm önerileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Aksuoğlu, pandemi sonrası kent esnafının ekonomik anlamda zorluk çektiğini ve bu sürecin devam ettiğini dile getirdi. Tüm dünyanın ekonomik anlamda bir gerileme dönemine girdiğini vurgulayan Aksuoğlu, “Genelde Türkiye ve özelde Elazığ’da da bu sorun hissedildi. Esnafın kapanması ve uzunca bir süre iş yapamaması, iş yerlerini açtıktan sonra eski günlere dönememesi zorluğu da beraberinde getirdi. Bununla birlikte son dönemlerde yaşanan ekonomik sorunlar da gelince esnafın zorluğuna zorluk kattı. Biz bu sorunların çözülmesi noktasında çeşitli projeler üretiyoruz. İlimizin sosyo ekonomik yönden destekleyecek bir acemi birliğinin kurulmasını istiyoruz. Bunun kentimize kazandırılması ile birlikte, askerimizin hafta sonu çarşı izinleri ile sokağa çıkması ekonomiyi biraz canlandıracaktır. Bunun örnekleri var, Burdur, Isparta da bu şekilde bir canlılık bulunuyor. Elazığ ekonomisine sıcak para girmesini sağlayacağız. Acemi birliğin kentimize kazandırılması noktasında kamuoyu oluşturmaya başlayacağız. Şehrimizden de bu noktada destek bekliyoruz. Bu çok elzem bir konu” dedi.