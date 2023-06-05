Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi tarafından düzenlenen 1. Stem Günleri sona erdi.

MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 3-4 Haziran günlerinde düzenlenen etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte ahşaptan, sanal gerçekliğe, robotik yazılımdan 3 boyutlu modellemeye, video oyunu yapımından, insansı robot ve otonom cihaz üretimine kadar farklı atölye etkinliklerini deneyimleme fırsatı yakaladı.

İlki düzenlenen Stem Günleri hakkında konuşan MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Necip Nursoy, etkinliğin her yaş gurubundan çocuklar için farklı bilim dallarında farkındalık oluşturması amacıyla düzenlendiğini belirterek: “Etkinliğimiz 3 alt faaliyetten oluşuyor. İlk etapta 650 öğrenci yarışma aşamasında Lego, Arduino, Mini Bilgisayar Oyunu, Kodlama ve 3 Boyutlu Modelleme alanlarında hünerlerini sergiledi ve 345 öğrencimiz yarı finale yükseldi. Bu aşamada alanında uzman eğitmenlerle bir araya gelip çeşitli eğitimler gördüler. Bugün ise yarışmamızın finalinde 76 öğrencimiz kendi alanlarında birincilik için mücadele ediyor” diye konuştu.

Etkinliği ilk gününden itibaren yerinde takip eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise iki gün içerisinde 10 bine yakın ziyaretçinin stantları ziyaret ettiğini ifade ederek: “1. Stem Günlerinde çocuklarımız 12 farklı deney standında bilimin eğlenceli yanına tanıklık ederek, öğrenirken keyifli vakit geçirdiler. Ayrıca öğrencilerimiz tarafından geliştirilen ve TEKNOFEST yarışmalarında finale yükselen insansız hava araçlarımız da oldukça ilgilerini çekti. İnanıyorum ki onlar da gelecekte abi ve ablaları gibi yenilikçi ve teknolojik ürünler geliştirecek ve bugün burada yaşamış olduğu deneyimleri hatırlayacaklar. Onların yüzlerindeki tebessüm ve mutluluk bizlerin tüm yorgunluğunu aldı götürdü. Bu vesileyle etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçen ekibimize gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.