Sivas’ta 13 yıldır Ticaret Borsası Başkanlığını yürüten Abdulkadir Hastaoğlu, görevi son seçimdeki rakibi Hayrullah Karakaya’ya devretti.

Sivas’ta 13 yıldır Ticaret Borsası Başkanlığını yürüten Abdulkadir Hastaoğlu, görevi son seçimdeki rakibi Hayrullah Karakaya’ya devretti.

2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen Sivas Ticaret Borsası seçimlerinde aldığı 236 oyla yeni başkan seçilen Hayrullah Karakaya, görevi 13 yıldır STB Başkanlığı yapan Abdulkadir Hastaoğlu’ndan devraldı.

Sivas Ticaret Borsası toplantı salonunda yapılan devir teslim töreninde konuşan yeni Başkan Hayrullah Karakaya, "Bu bir hizmet yarışıdır. Bayrağı sizlerden teslim aldık ve sizlerin bıraktığı yerden çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere bugüne kadar yapmış olduğunuz tüm hizmetleriniz için teşekkür ederim. Üyelerimizin bize vermiş olduğu güveni boşa çıkarmayacağız. Sivas Ticaret Borsası ve Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar şirketimizi daha üst seviyelere taşıyacağız. Yeni dönemde Üyelerimizi kucaklayıcı daha geniş katılımlı, daha üretken, düşünen, tartışan, sonuç odaklı ve takım ruhu zihniyeti ile hedefleri büyük olan bir borsa olmaya devam edeceğiz." dedi.

Törende konuşan Sivas Ticaret Borsası Eski Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde demokratik şekilde örnek bir seçim yaptık. Görevler gelip geçicidir. 13 yılı aşkın süredir görev yaptığımız Sivas Ticaret Borsası’nı her gün daha ileriye taşımak için çalışıp çaba gösterdik. Biten ve devam eden projelerimiz var inşallah sizlerde yeni projeler ile Sivas Ticaret Borsası’nı daima yukarılarda tutmaya devam edeceksiniz. Ben şahsım yönetim ve meclis kurulum adına seçilmiş olan yeni Yönetim Kurulu Başkanına ve Meclise başarılar diliyorum" dedi.