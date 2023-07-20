İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Cumhuriyetin 100’üncü yılında diploma almaya hak kazanan öğrencilerini, Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleşen mezuniyet töreniyle geleceğe uğurladı. Ailelerle birlikte yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende, yıllardır bekledikleri ana kavuşarak keplerini havaya fırlatan gençler, mezuniyetin mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Her yıl yüz binlerce futbolseveri ağırlayan Gürsel Aksel Stadyumu, ilk kez bir mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı. 2022-2023 Akademik Yılı’nda İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden mezun olan bin 355 öğrenci, muhteşem bir tören sonunda yeni hayata adım attı. Usta sanatçı Hakan Aysev, kendine özgü tarzı ve yorumuyla eşsiz bir performans sergileyerek izleyenleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Yüksek lisans eğitim ödülü

İEÜ Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Ecenaz Demircan, üniversite birincisi olurken, Psikoloji bölümünden Aleyna Ağustos ikinci, aynı bölümden Bengisu Alkan ise üçüncü oldu. Bilgisayar Programcılığı mezunu Atakan Acaroğlu ise, İEÜ Meslek Yüksekokulu’nun birincisi olarak diplomasını aldı. Dereceye giren öğrencilere plaket ve ödüllerini, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu takdim etti. İEÜ, üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilerin lisansüstü eğitim alarak kendilerini geliştirmelerinin de yolunu açtı.

Mezun andını okudular

Üniversiteyi ilk 3 içinde bitiren öğrencilerin yanı sıra bölümlerini birincilikle tamamlayan mezunlar, yüksek lisans eğitim ödülünü almaya hak kazandı. Tören sonunda ise mezun olan tüm gençler, Rektör Prof. Dr. Abacıoğlu ile birlikte ‘İzmir Ekonomi Üniversitesi Andını’ okudu. Mezuniyet törenine, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cemal Elmasoğlu ve Emre Kızılgüneşler, İZTO yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Beş maddelik formül

İZTO Yönetim Kurulu ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, konuşmasında gençlerle 5 maddelik başarı formülü paylaştı. Başkan Özgener, “İlk olarak olumlu düşünün. Herhangi bir konuya veya soruna yaklaşırken olumlu düşünmek, çözüme giden yolu kolaylaştırır. İkinci önerim de, bir planınızın olması. Genel olarak dünyada ve iş yaşamında karmaşık, istikrarsız ve bulanık bir ortamla karşı karşıyayız. Ancak, bütün olumsuzluklara rağmen mutlaka bir hedefiniz ve planınız olmalı. Üçüncü olarak, ekip başarısını önemseyin. Bireysel başarınız kadar, birlikte çalıştığınız takımın başarısını da düşünün. Ekibin başarıları, o takımı oluşturan kişilerin de bireysel başarı seviyesini yukarıya çeker. Bir diğer tavsiyem ise mutlaka kararlı ve tutarlı olmanız. Çünkü başarı; tutarlı eylemde bulunmayı, asla pes etmemeyi gerektirir. Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Son önerim ise, çevreye ve topluma duyarlı olmanız. Etik değerlere şartsız bağlı kalın ve sizi siz yapan değerlerinizden asla taviz vermeyin” dedi.

"Her zaman destekledik"

Başkan Özgener, tüm mezunlarla gurur duyduğunu ve gençlere çok güvendiğini belirterek, “Burada, en zorlu şartlara bile uyum sağlayarak başarıya ulaşan bir topluluğu görüyorum ve her birinizle gurur duyuyorum. Pırıl pırıl yetiştirdikleri evlatlarını iftiharla izleyen çok kıymetli velilerimize özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Hiç kuşkusuz, çocuklarımızın ailelerinden aldıkları eğitim; onların karakterlerinin, hayata bakışlarının ve kurdukları yaşamlarının temelini oluşturuyor. Üzerlerine titreyerek büyüttüğünüz ve bizlere duyduğunuz güvenle üniversitemize emanet ettiğiniz çocuklarınızı, kendi evlatlarımız yerine koyarak sahip çıktık. Sizlerden aldıkları eğitimin üzerine katarak onları hayata karşı daha donanımlı ve güçlü olmaları için her zaman destekledik. Umarız ki, mezunlarımızın bundan sonraki başarılarına da sizlerle birlikte şahit olup onları hep beraber kutluyor oluruz” diye konuştu.

Değişimlerin ve dönüşümlerin kutlaması

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise mezun olan tüm öğrencileri tebrik ederek, “Törenler; yaşamdaki önemli değişimlerin, dönüşümlerin kutlamasıdır. Yaşadıklarınız ile gelecek arasındaki geçiş kapılarıdır. Başardınız, kendinizle gurur duymalısınız. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerden birinden, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden mezun oluyorsunuz. Yolunuz açık olsun” dedi.

"Geleceği kucaklayın, buna hazırsınız"

Yaşamdaki en büyük yol göstericinin bilim olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Abacıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bilgi olmadan alimlik olmuyor. Ama bilgi de tek başına yetmiyor. Sorgulamadan, değerlerinizin süzgecinden geçirmeden, yani bilimle anlamadan alimlik olmuyor. Alimlik, kendi sınırlarını bilmekle ilgili. Sınırlarınızı bilmek için bilginin sınırsızlığını fark etmek gerekiyor. Sınırsızlığı ve sınırlarınızı keşfedin. Bugün, özel bir gün. Kendinizle olan yolculuğunuzu ve umudu kutluyoruz. Bu tören bittiğinde gelecek; tüm belirsizliği, sınırsız seçenekleri ve görkemi ile önünüze serilecek. Değerlerinize ve yaşadıklarınıza, kendinize güvenin. Geleceği kucaklayın, buna hazırsınız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce, ‘Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ demişti. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler, mezun oluyor. Onlarla ne kadar gurur duysak az.”