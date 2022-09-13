Adana’da bir berber, Adana Demirspor-Trabzonspor maçı oynandığı sırada müşterisinin saçını tıraş etti.

Adana’da bir berber, Adana Demirspor-Trabzonspor maçı oynandığı sırada müşterisinin saçını tıraş etti.

Adana’da daha önce uçurum kenarında, Seyhan Nehri’nde gondolda ve yamaç paraşütünde müşterilerini tıraş eden berber Ahmet Ocak, bu kez Yeni Adana Stadı’nda tıraş yapmak istedi. Dün Spor Toto Süper Lig’in 6. Haftasında oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçı sırasında Ocak, müşterisinin saçını tıraş etti.

Ocak, statta müşterisinin saçlarını iş yerinde kesiyormuş gibi tıraş etti. Ocak tıraş ederken yanındakiler ise bu anları ölümsüzleştirerek cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Stadyumda maç manzaralı tıraşın ise maliyetinin 500 lira olduğu öğrenildi.

“Görenler çok şaşırdı”

Ahmet Ocak artık tıraş konusunu aştıklarını, macera ve aksiyon aradıklarını ifade ederek, “Amacım mesleğime heyecan katmaktı. Bunu da en iyi tribünde yapabileceğimi düşündüm. Tribün bayağı heyecanlıydı. Bu coşkuyu tıraşa yansıtmak istedim. Görenler çok şaşırdı. Daha önce uçurumun kenarında, yamaç paraşütünde tıraş yapmıştım ancak tribünde yapılan tıraş çok farklı oldu. Devamı da gelir. Adana Demirspor’un galibiyetiyle tıraşımız taçlanmış oldu” diye konuştu.

Tıraş olan Heysem Ramo, “Normalde tıraş 100 lira. Ancak benden Ahmet abi 500 lira istedi. Stat manzaralı tıraş için fiyat normal dedi. Çok değişik oldu benim için. Hem maç izledim hem tıraşımı oldum, çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.