Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM) tarafından ANAÇ Kuluçka Merkezi’nde düzenlenen “STARTUPUS Girişimcilik Atölyesi” düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM) tarafından ANAÇ Kuluçka Merkezi’nde düzenlenen “STARTUPUS Girişimcilik Atölyesi” düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

ARİNKOM TTO tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen STARTUPUS Öğrenci Programı ile öğrencilerin iş fikirlerinin olgunlaşması ve hayata geçirilmesi destekleniyor. Bu yıl da STARTUPUS Öğrenci Programı’nda katılımcılara 3 gün süre ile Girişimcilik Eğitimi, İş Modeli Kanvası Eğitimi, Girişimcilikte Fikri Haklar ve Teknoloji Olgunluk Seviyesi, Pazar ve Rakip Analizi Eğitimi, Sunum Eğitimi verildi ve mentorluk desteği sağlandı. Üç gün süren eğitim programı, genç girişimcilerin proje önerilerinin jüri tarafından değerlendirmesi ve ödül töreni ile son buldu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, tüm yarışmacıları kutlayarak, Anadolu Üniversitesinin öğrencilerini fiziksel ve akademik imkânlarıyla her şekilde desteklediğini belirtti. Girişimcilik kavramının her zaman arkasında olduklarını aktaran Rektör Erdal, bu tür atölye çalışmalarının öğrenciler tarafından daha da çok rağbet görmesi gerektiğine dikkat çekti.

Programın sonunda dereceye giren ekipler, ödüllerini Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz ve Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken’den aldı. STARTUPUS Programı’nda girişimcilik eğitimleri ARİNKOM TTO’dan Dr. Orkun Başkan ve Emre Akgümüş tarafından verildi. Programda girişimcilik ekosisteminden pek çok profesyonel mentor ve jüri üyesi de girişimcilere destek oldu. Jüri üyeleri, Candy Hoover Ar-Ge Müdürü Mustafa Bani, Esalba Fabrika Müdür Yardımcısı Duygu Yalnızoğlu, ESTÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Çimen, Anadolu Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tuğberk Tosunoğlu ve ARİNKOM TTO yöneticisi Mehmet Hakan Dağ oldu. Mentor olarak destek verenler ise Hasan Göde, Aynur Güneş Kahraman, Atakan Bakılan, Umut Rallas, Eray Gönenli, Kıvanç Mert Ağıç, Ece Yurdusevimli Metin, Yasin Arslan, Aynur Güneş Kahraman, Uğur Kafadar, Özlem Sevinç Tigin, Seda Gürcüoğlu Eriş, Selim Hikmet Şahin, Abdullah Subaşı, Yiğit Can Varna, Ayşem Gökbayrak, Gamze Karanfil ve Emre Kaçmaz oldu.

Programda birinci Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Labiex, ikinci Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Eczakod, üçüncü ESTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden Yellow Flowers oldu. Dereceye giren takımlara hediye çeki verilirken, diğer takımlara ise projelerini geliştirmek üzere Anaç Kuluçka Merkezi’nden altı ay boyunca ücretsiz kullanım hakkı tanındı.