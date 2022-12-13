Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hayata geçirilen ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen “Startupus Girişim Atölyesi” başvuruları devam ediyor. Program çerçevesinde 21, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde atölye çalışmaları düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hayata geçirilen ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen “Startupus Girişim Atölyesi” başvuruları devam ediyor. Program çerçevesinde 21, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde atölye çalışmaları düzenlenecek.

Başarılı olan ekiplere ödül verilecek

Eskişehir’de yer alan üniversite öğrencilerinin iş fikirlerini hayata geçirmelerini destekleyen ve olgunlaşmasını sağlayan programda son başvuru tarihi ise 15 Aralık Perşembe günü olacak. Atölye sonucunda öğrencilerin teknoloji ve inovasyon tabanlı iş fikirlerinin olgunlaşması ve mezun olduklarında başvuru yapacakları girişimcilik destekleri için gerekli olan alt yapıyı oluşturmaları hedefleniyor. Kendini girişimci adayı olarak adlandıran, girişimci olmak isteyen öğrencilere atölye çalışmalarında başarılı olmaları halinde ise toplam 14 Bin TL değerinde hediye çeki ve ücretsiz açık ofis kullanım hakkı verilecek.

Çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan tüm öğrencilerin başvurularına açık olan Startupus Girişim Atölyesi’ne başvuru yapmak için adayların https://lnkd.in/d9amXdtu adresine tıklaması gerekiyor.