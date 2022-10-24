Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, girişim ve inovasyon destekleme merkezi ASSİM, girişimcilik ekosistemiyle ilgili paydaşları, kişileri, öğrencileri ve girişimcileri bir araya getirdi.

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, girişim ve inovasyon destekleme merkezi ASSİM, girişimcilik ekosistemiyle ilgili paydaşları, kişileri, öğrencileri ve girişimcileri bir araya getirdi.

Hafta sonu gerçekleşen buluşmanın açılışında JCI Antalya Başkanı Ülkü Göncü, 18-40 yaş arası üyelerden oluşan ve kar amacı gütmeyen küresel bir organizasyon olan JCI çalışmaları hakkında bilgilendirme yapttı. ASSİM İnovasyon Merkezi Koordinatörü Eda Şahal’ın merkezi tanıtan sunumuyla başlayan etkinlik, StartupCentrum’dan Erşad Zor’un konuşmasıyla devam etti.

Etkinliğin birinci bölümü, Speed Networking ile başladı. Startup Centrum, Antalya JCI, Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu, ASSİM İnovasyon Merkezi ortaklığında düzenlenen ‘Find Your Co-Founder’ etkinliğine ilgi yoğun oldu. Birinci bölümden sonra KidLab’dan Kaan Yavuz, b2bpla.net’ten Mehmet Sarı, Fire-Stopper’dan Büşra Atkesen, İnta İnsansız Tarım Aracı’yla Ulaş Alsan, Ayris Games’den Murat Narman, Grilltab’s Dumansız Mangal Sistemleriyle Halil Küçükceran girişimleriyle ilgili 3’er dakikalık sunum yaptı, soruları yanıtladı. Etkinlik Free Networking ile son buldu.