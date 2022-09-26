Elon Musk’ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX’in Starlink uydularının geçişi Mardin semalarında görüntülendi.

Elon Musk’ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX’in Starlink uydularının geçişi Mardin semalarında görüntülendi.

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Mardin’de de Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı. Mardin semalarını aydınlatan uyduları fark eden vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu anları kayıt altına alırken uydular Mardin, Van, Elazığ başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin birçok ilinde görüntülendi.

Uyduların izlediği yörünge dikkate alındığında şirketin, Amerika Birleşik Devleti’nin İranlılara sunulan internet hizmetinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlamasının ardından uydu internet sistemi Starlinki bu ülkede devreye alma çalışmalarının bir parçası olabileceği öngörülüyor.