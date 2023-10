ASKO Holding şirketlerinden Starkgen Jeneratör, MST İş ve Tarım Makinaları ile ELS Lift, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarına (BUILDEAST) katılarak ürünlerini hedef kitlesi ile buluşturdu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğiyle düzenlenen fuarda, ASKO Holding standını ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, ASKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye ürünlerle ilgili sunum yapıldı.

Starkgen Jeneratör Genel Müdürü Ömer Köse ile ASKO İş Tarım Makinaları Kıdemli İcra Kurulu Üyesi Özalp Kibar, Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarında yüksek kaliteli elektrojen grupları sunarak enerji ihtiyacına katkı sağladıklarını söyledi.

Starkgen Jeneratör Genel Müdürü Köse, bu pazarlara uluslararası iş birlikleri ve bayiler aracılığıyla ihracat yaptıklarını kaydetti. Yakın gelecekte daha güçlü motorlar üretip jeneratör aplikasyonları yaparak pazara sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Köse, şöyle devam etti: “Starkgen, dayanıklılık, verimlilik ve güvenilirlik ilkeleri üzerine kurulmuş olup, özellikle dizel jeneratör setleri üretiminde uluslararası uzmanlık kazanmıştır. Beş yıl içerisinde dünya pazarında da markamızı duyurmayı hedefliyoruz. Konukoğlu Ailesi’nin 1900’lü yılların başından beri süregelen kalite anlayışını aynı şekilde sürdürerek farklılığımızı ortaya koymayı hedefliyoruz.”

Ürün yelpazesinin 10 kVA ile 2500 kVA arasında değişen kapasiteler sunarak farklı uygulama alanlarına hitap ettiğini anlatan Köse, sözlerini şöyle sürdürdü: “Starkgen; dayanıklılık, enerji verimliliği ve çevre uyumluluk konularında yüksek standartlara sahiptir. Çevre duyarlı enerji çözümleri sunma taahhüdünü sürdürüp müşterilerimize güvenilir bir enerji kaynağı sunarak çevre etkileri minimize etmeye odaklanıyoruz. BUILDEAST gibi önemli organizasyonlarda yenilikçi enerji çözümlerimizi sergileyerek endüstri liderliğini sürdürüp müşterilerimize doğrudan etkileşim kurma fırsatı sunuyoruz. Gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Köse, Sterkgen Jeneratör’ün “SGT 36- BX”, “SGT145-SX” ve “SGT385-PW” modeli olmak üzere üç ürünü BUILDEAST Fuarında hedef kitleleriyle buluşturduklarını belirtti.

Starkgen Jeneratör

ASKO Holding bünyesine 2020 yılında katılan Starkgen Jenaratör, dünya çapında ürün tasarlayan, üreten ve dağıtan küresel bir şirkettir. Şirket, ürettiği jeneratörlerin ötesinde değer sunarak benzersiz uygulama ve mühendislik bilgisi, mükemmel tasarım ve servis yetenekleri eklemektedir.

Markanın sunduğu jeneratörler; standby güç, prime güç, tepe güç ve dağıtılmış güç için dizel jeneratör setlerini içermektedir. Şirketin katma değerlerinden biri, markanın çalışmasını tanımlayan bir konsept olan Starkgen Mühendislik Çözümleridir. Çünkü tüm güç üretim ürünleri, ürünü her bir özel ürünün benzersiz özelliklerine uyarlamak için yüksek teknik bilgi birikimine göre tasarlanır ve özelleştirilir.

Bu, elbette müşterinin ihtiyaç duyduğu her an devreye almayı ve gerektiğinde jeneratörün mükemmel bakımını sağlamak için yerinde özel eğitimi içerir. Bu konsept, şirketin bir EPC yüklenicisi rolünü üstlendiği, projenin mühendislik tasarımı, inşaat yapımı, ekipmanın imalatı ve son adımlar olarak kurulum ve devreye almadan her şeyi hallettiği anahtar teslimi projeleri içermektedir.

Starkgen’in Türkiye’de yerleşik üretim tesisi bulunmaktadır. Dünya çapındaki satış ve servis ofisleri aracılığıyla ihraç edilmektedir. Farklı güç aralıklarındaki projelerin ihtiyaçlarını karşılamak için dünyanın en iyi motor ve alternatör markalarını bir araya getiren Starkgen, uluslararası kalite sertifikaları ile onaylanmış yüksek kaliteli jeneratör setleri üretmektedir. Hızlı satış sonrası ve etkin teknik destek ve bakım hizmetleri sayesinde jeneratör ihraç etmektedir.

MST İş Makinaları

İş ve tarım makinaları sektörlerinde birbirinden faydalı modelleriyle ASKO Holding çatısı altında faaliyet gösteren MST Satış Pazarlama ve Yatırım AŞ deneyimli ve uzman bir kadro ile 2003 yılında kuruldu.

MST Satış Pazarlama ve Yatırım AŞ, Gaziantep’te 500.000 metrekarelik açık alanda, toplam 42.000 metrekare kapalı alanda makine imal ediyor. Modern teknoloji ile donatılmış tesislerde kazıcı yükleyici, teleskobik forklift ve ekskavatör üretimi yapan MST markası, ASKO Holding bünyesindeki BAŞAK Traktör, ELS Lift, Starkgen Jeneratör ve Robutel gibi markalarla milli sanayimize önemli katkılar sağlamaktadır.

MST markalı kazıcı yükleyicilerin üretimine 2003 yılında başlayan MST Satış Pazarlama ve Yatırım AŞ, 2008 yılında ise teleskobik forklift üretimine geçti. MST, teleskobik forklift üretiminde Türkiye’nin ilk ve tek yerli üreticisi konumundadır.

Gaziantep’te 2013 yılında mini ekskavatör üretimine başlayan Türkiye’nin tek yerli mini ekskavatör üreticisi olarak 1.8 ton ile 15 ton arasında 6 ayrı modelde üretim yapan MST İş Makinaları, 2017’de ise 22 ve 30 ton sınıfında ekskavatör üretimine başladı. MST tesislerinde üretilen makinalar, MST markası ile 35’ten fazla ülkede çalışmaktadır.

MST markası ile adından sıkça söz ettiren MST Satış Pazarlama ve Yatırım AŞ Türkiye genelinde yaygın Bölge Satış Ofisleri ve güçlü Servis Ağı ile hizmet en üst düzey bakım ve tamir hizmetlerinin yanı sıra, yüksek yedek parça bulunabilirlik oranı ve tam teçhizatlı mobil servis araçları ile müşterilerine sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

MST, Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli yenilemekte ve ileri teknoloji çalışmalarında bulunmaktadır. MST, Ar-Ge çalışmalarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş Ar-Ge Merkezi’nde Türk mühendis ve teknisyenleri yürütmektedir.

ELS Lift

ELS Lift, 2008’den bu yana Türkiye’nin global ölçekte faaliyet gösteren tek büyük ve yerli personel yükseltici platform üreticisidir. Şirket kurulduğu ilk günden beri, dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak ve çözümler üretmek üzerine çalışmaktadır. Personel yükseltici platformlara karşı artan talepler çerçevesinde, ELS Lift ürün serisine 5 metrenin altı ve 14 metreye kadar çalışma imkânı sunan makaslı personel yükseltici platformlar, akülü eklemli ve dikey personel yükseltici platform kategorilerinde ürünler eklemiştir.

ELS Lift, personel yükseltici platform pazarının büyük bir parçası olan kiralama şirketlerinin yanı sıra, birçok çeşitli endüstriyel alanda faaliyet gösteren (inşaat, bakım, onarım, temizlik, havacılık, savunma sanayi vb.) son kullanıcılara da ulaşmaya devam etmektedir.

Yurtiçinde bulunan teknik servis ağı ile müşterilerine hizmet veren ELS Lift, yurtdışı pazarında ise üretiminin yüzde 65’ini Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Hindistan, Ukrayna ve Belarus’taki bayilikleri aracılığıyla 25’ten fazla ülkeye ihraç etmektedir. Bu ülkelerin başında Suudi Arabistan, Pakistan, Hollanda, Cezayir, İsviçre, Avusturya ve 2020 yılı itibari ile hedef pazarları arasında yer alan Amerika gelmektedir.

ELS Lift ISO 9001 kalite belgesine sahip olup, CE belgeli ve TS EN280 standartlarına uygun rekabetçi ürünler sunmaktadır.