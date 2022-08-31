Erzincan Barosu’nda stajını başarıyla tamamlayan avukatlar yemin ederek ruhsatnamelerini aldı ve meslek hayatına ilk adımlarını attılar.

Erzincan Barosu’nda stajını başarıyla tamamlayan avukatlar yemin ederek ruhsatnamelerini aldı ve meslek hayatına ilk adımlarını attılar.

Stajyer avukatlar Burak Serhat İşbar ile Hasan Hüseyin Acer ruhsatnamelerini Erzincan Baro Başkanı Avukat Âdem Aktürk’ten aldı.

Törende konuşan Baro Başkanı Âdem Aktürk; “Stajlarını başarıyla tamamlayan meslektaşlarımızın avukatlık yemin törenlerini icra ederek kendilerine avukatlık ruhsatnamesini takdim ettik. Erzincan Barosu, bugün olduğu gibi aramıza katılan meslektaşlarımız ile daha da büyüyor ve güçleniyor.

Avukatlık; demokrasinin ve hakların teminatıdır. Meslektaşlarımızı bugünlere getiren ailelerine, eğitim hayatlarında onlara destek olan hocalarımıza, stajlarını başarıyla tamamlamalarına yardımcı olan meslektaşlarımıza ve yeni üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mesleğin ilk adımı olan yemin töreni için bir aradayız. Genç meslektaşlarımızın mesleklerini hak ettiği noktaya getirmek için vereceği mücadeleye inancım tamdır. Kendilerine sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve bol kazançlı bir hayat diliyoruz.” dedi.