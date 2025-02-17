Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Adnan Menderes Stadyumu alanına yapılacak olan 6 bin kişilik yeni stadyum için çalışmalar başladı.

Aydın’ın spor alanında simge yerlerinden olan ve bir dönem Aydınspor’un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu’nun, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasının ardından yeni stadyumun yapılması için harekete geçildi. Yeni stadyumun mevcut yerine yapılması için hazırlanan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından 6 bin kişilik stadyum için çalışmalar başladı. Sözleşme bedeli 202 milyon TL olan yeni stadyum için iş makineleri sahaya inerken, stadyum alanında ilk kepçe vuruldu.

Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması beklenirken yeni stadyumda, 6 kulvarlı atletizm pisti, misafir ve ev sahibi olmak üzere 2 adet soyunma odası, 18 adet loca, ilk yardım odası, bay ve bayan hakem olmak üzere 2 adet soyunma odası, akreditasyon odası, 2 adet rezerv oda, basın çalışma odası, doping odası, sağlık odası, teshin merkezi, TV ve radyo anlatım odaları, gözlemci odası, şok havuzu, resepsiyon salonu, 3 adet antrenman salonu ve bunlara ait duş ile tuvaletler bulunacak.