Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) açılan yaz dönemi karakalem resim kursu, gençler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Karakalem resim kursuna katılan kursiyerler, resim sanatının inceliklerini öğrenme fırsatı elde ediyorlar.

Gençlerin ve çocukların yeteneklerini geliştirmelerine büyük imkan sağlayan Şehitkamil Belediyesi, yeni hobiler edinmeleri için imkanlar oluşturmaya devam ediyor. Okulların tatil olmasının ardından ŞSM’de açılan yaz dönemi karakalem resim kursu yoğun ilgi görüyor. Haftanın 5 günü, farklı yaş gruplarına özel 2 farklı seansta 2’şer saatlik eğitimler veriliyor. Resim sanatına ilgisi olan ancak bilgisi olmayan kişiler, kursta resim konusuna dair birçok şey öğrenme imkanı buluyor. Karakalem resim kursuna katılan kursiyerler hem eğitim görüyor hem de günün stres ve sıkıntısını resim yaparak atıyor.

Kursiyerlerimiz, karakalem kursumuza yoğun bir ilgi gösteriyorlar

Kurs hakkında bilgi veren Şehitkamil Sanat Merkezi Temel Resim Öğretmeni Tuğçe Toplar, “Şehitkamil Sanat Merkezimizde temel resim ve karakalem resim kurslarımız bulunmaktadır. Haftanın 5 günü olmak üzere çocuk ve yetişkin gruplarımıza eğitim veriyoruz. Üniversiteye hazırlanan kursiyerlerimiz var, hobi niyetli gelen kursiyerlerimiz var, kendini geliştirmek için gelen kursiyerlerimiz var. Kursiyerlerimize; temel eğitiminden başlayarak, çizgiler, ışık ve gölgelendirmelerle karakalem tekniğini kullanarak her türlü obje ve portre çalışması yapıyoruz. Burada gayet neşeli, rahat, uyumlu bir ortam var. Kursiyerlerimiz, karakalem kursumuza yoğun bir ilgi gösteriyor. Bizler de eğitmenler olarak kursiyerlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz, onların en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kursumuza katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı da bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Almış olduğum eğitimlerle inşallah hedefime ulaşacağıma inanıyorum

Kursiyerlerden Berivan Kör, resim sanatına çocukluktan beri merakı olduğunu ifade ederek, “Şehitkamil Sanat Merkezi’nde açılan yaz kurslarından eğitim alıyorum. Aynı zamanda yetenek sınavına hazırlanıyorum. Uzun süredir Şehitkamil Sanat Merkezi’ndeki etkinliklere katılıyorum. Bunun yanında Şehitkamil Sanat Merkezi’ndeki kütüphaneden de faydalanıyorum. Şu anda resim öğretmenliğine hazırlanıyorum. Yetenek kursuna hazırlandığım için resim kursuna başladım. Burada Tuğçe hocamız da bizlere elinden gelen gayreti gösteriyor. Buradan almış olduğum eğitimlerle inşallah hedefime ulaşacağıma inanıyorum. Bizlere bu tür destekleri sunan Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.