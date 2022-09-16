Şehitkamil Sanat Merkezi bünyesinde, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği bölümlerine yönelik yapılacak sınav başvuruları başladı. Başvurular, 10 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

Şehitkamil Sanat Merkezi bünyesinde, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği bölümlerine yönelik yapılacak sınav başvuruları başladı. Başvurular, 10 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

Şehitkamil Sanat Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) bünyesindeki Şehitkamil Sanat Akademisi’nde açılan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği bölümlerine öğrenciler, yetenek sınavı ile alınacaklar. 17 yaşını doldurmuş kişilerin başvuru yapabileceği yetenek sınavına, 10 Ekim 2022 tarihine kadar müracaat edilebilecek. Ön eleme yetenek sınavı ise 13 Ekim 2022 günü saat 18:00’da yapılacak”