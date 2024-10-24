Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), savunma sanayinin öncü kurumlarından TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen ve tam bağımsızlığı hedef alan hain saldırıyı bir kez de sosyal medya hesabından lanetledi.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanlığı, "Biriz, binleriz!" başlığıyla yayımladığı mesajında, vatanın savunması için çalışırken şehit olan tüm kahramanlarımıza Allahtan rahmet, kıymetli ailelerine, asil milletimize baş sağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diledi.

"Kimsenin şüphesi olmasın! Bu hain saldırılar, bizleri ancak daha çok güçlendirecek ve daha çok birlikte kılacaktır" diyen Başkanlık, paylaşımında, "3 bin 500 savunma sanayii firmamızla, 90 binin üzerinde savunma sanayii çalışanımızla daha güçlü bir Türkiye için: “Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz!” Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Vatan sağ olsun" mesajını verdi.

https://twitter.com/SavunmaSanayii/status/1849414927926038999