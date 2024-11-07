“Güçlenen Türkiye’nin Yükselen Yıldızı” yerli ve millî savunma sanayiisi ile tam bağımsız Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyor.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 39'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

"3 bin 500’den fazla firmamız ve 90 bini aşkın çalışanımızın akıl ve alın teriyle geleceğimizi hep birlikte inşa ediyoruz" diyen Prof. Dr. Haluk Görgün, "Güçlenen Türkiye’nin Yükselen Yıldızı” yerli ve millî savunma sanayiimiz ile tam bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz! Aziz milletimizden aldığımız güçle, yarınlarımız için var güçlümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başkanlığımızın 39. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Görgün paylaşımında, savunma sanayiinin yerli ve mili güçlü oyuncularının görüntülerinin yer aldığı videoda da, "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" mesajı verdi

https://twitter.com/halukgorgun/status/1854436844697493987