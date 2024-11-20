Hacettepe Üniversitesi’nin ASELSAN Akademisi’ne katılmasından dolayı düzenlenen ‘Üniversiteler ve ASELSAN Arası İşbirliği Protokolü’nün imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Daha dün insansız hava platformlarımızdan TB3, TCG Anadolu’ya, iniş ve kalkışını yaptı. İnanılmaz bir başarı. Dünyada bu konuda yarış içindeydik. Türkiye’de deniz havacılığına en yüksekten girdi” dedi.

Dört araştırma üniversitesi ve ASELSAN işbirliği ile 2017 yılında kurulan ASELSAN Akademi Programı’na Hacettepe Üniversitesi de dahil oldu. Bu çerçevede Üniversiteler ve ASELSAN Arası İşbirliği Protokolü, ASELSAN’ın Ankara Gölbaşı Yerleşkesi’nde imzalandı. İmza törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel ve iş birliği kapsamındaki üniversitelerin rektörleri katıldı. TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşların anılarak başladığı program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ardından törenin açılışında konuşan Görgün, ASELSAN Akademi Programı’nı başlatırken üniversitelerin savunma sanayisine ilgisini artırmayı hedeflediklerini belirterek, Hacettepe Üniversitesinin de bu programa olumlu katkılar sağlayacağını söyledi.

“Dünya havacılığında bir ilk”

Türkiye’nin savunma sanayii alanında geldiği noktanın herkesi gururlandırdığını dile getiren, SSB Başkanı Görgün, yurt dışındaki müttefiklerin de bu gelişmeleri ‘gıpta’ ile takip ettiklerini bildiklerini ifade etti. Görgün, sektörün her gün daha da gelişerek devam ettiğine dikkati çekerek, “Daha dün insansız hava platformlarımızdan TB3, TCG Anadolu’ya, iniş ve kalkışını yaptı. İnanılmaz bir başarı. Dünyada bu konuda yarış içindeydik. ‘Bakalım kim kazanacak bir yarışı’ diyorduk, Türkiye kazanacak mı? Çok şükür. Bu bir hamaset değil, gerçek bir başarı. Dünya havacılığında bir ilk. Türkiye’de deniz havacılığına en yüksekten girdi. İnsansız hava aracıyla kısa bir piste inip kalış yapabilen birçok yönüyle çok önemli bir başarı” diye konuştu.

YÖK ile birçok program başlattıklarına dikkat çeken Görgün, ASELSAN Akademi’nin farklı disiplinlere yönlendirilmesi için çalışma yapacaklarının da bilgisini verdi.

“Artık doktora mezunu veren programlar iş dünyasına ve sanayiye hizmet verecek ve bu sektörlerde çalışmaya uygun bir şekilde yetiştirilecektir”

ASELSAN’la lisansüstü programlara ilişkin başlatılan inisiyatifin çok önemli olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı Erol Özvar, "ASELSAN Akademinin bugüne kadar olan çıktıları oldukça dikkat çekicidir. İlk yüksek lisans mezununu Haziran 2019’da ilk doktora mezununu ise Mart 2022’de vermiştir. ASELSAN Akademi’nin toplam mezun sayısı 426’sı yüksek lisans, 9’u doktora olmak üzere 435’e ulaşmıştır. Savunma sanayii sektöründe yüksek lisans ve doktora derecesine sahip çalışanların artmasını arzu ediyoruz. Bu vesileyle vurgulamak isterim ki, doktora derecesi sadece üniversiteden kadro almanın bir aracı olarak görülmekten çıkmak zorundadır. Bu bakımdan Yükseköğretim Kurulu doktora programlarına ilişkin yeni bir çalışmayı başlattığını da bu vesileyle duyurmak isterim. Artık ülkemizde doktora mezunu veren programlar sadece üniversitelere öğretim elemanı değil aynı zamanda iş dünyasına ve sanayiye hizmet verecek ve bu sektörlerde çalışmaya uygun bir şekilde yetiştirilecektir. Yapacağımız başta müfredat çalışmaları olmak üzere uygulamaya da yönelik olmak kaydıyla sektör ve iş dünyasının temsilcileriyle beklentilerin toplanmak suretiyle artık doktora mezunlarının da üniversite dışında çok daha geniş alanlarda hizmet vermesi, ülkemizin ekonomisine, araştırma kapasitesine ve teknolojik gelişmesine katkı vermesini canı gönülden arzu ediyor ve bu konuda çalışmalarımızı başlattığımızı siz kıymetli basın mensuplarıyla da paylaşmak arzu ediyorum" şeklinde konuştu.