Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Sanayi Odası (KSO)’nı ziyaret ederek, Konya’nın savunma sanayinde önemli oyunculardan birisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Sanayi Odası (KSO)’nı ziyaret etti. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen’e hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Demir, Konya sanayisinden ve Konya’nın savunma sanayinde aldığı yoldan övgüyle bahsetti. Başkan Demir, Konya’nın savunma sanayinde önemli oyunculardan birisi olduğunu kaydetti.

Ziyarete ev sahipliği yapan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Başkan Demir’e Konya sanayisi hakkında bilgi verdi. Konya’nın yatırım ve üretim iştahı yüksek bir şehir olduğunu anlatan Başkan Büyükeğen, savunma ve havacılık sanayinde elde edilen başarılara da değindi.

"Hedef, ana sanayi ile çalışma oranını daha da artırmak"

Oda olarak Konya’nın ana sanayi ile çalışma oranını artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen Başkan Büyükeğen, Konya Sanayi Odası’nda hizmete başlayan Savunma Sanayii Başkanlığı İl Temsilciliği’nin bu sürece çok önemli katkılar vereceğini belirterek, SSB Başkanı İsmail Demir’e Konya’ya verdikleri tüm desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükeğen yaptığı açıklamda, “Konyamız, sanayicilerimizin azmi ve üretim kararlılığı ile büyümesini sürdürüyor. Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası da, Konya’mıza değer katıyor. Konya Teknoloji Endüstri Bölgemize, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası gibi yüksek katma değer üreten fabrikalarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Ziyarette, KSO Meclis Başkanı Memiş Kütükcü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necip Çimen ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Celalettin Yılmaz da yer aldı.