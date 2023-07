Bosna-Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da Temmuz 1995 tarihinde Sırplar tarafından yapılan soykırımda hayatını kaybedenler Adana Balkan ve Boşnak Türkleri Derneği tarafından anıldı.

Adana Merkez Park içinde bulunan Srebrenitsa Şehitleri Anıtı önünde toplanan Adana Balkan ve Boşnak Türkleri Derneği üyeleri önce saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu. Daha sonra Srebrenitsa soykırımı için yapılan “Anne” (Majko) adlı ağıt dinlendi.

Anma töreninde konuşan Adana Balkan ve Boşnak Türkleri Derneği Başkanı Züleyha Özbek, "Birleşmiş Milletler koruması altında olan bir bölgede 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana işlenen en büyük insanlık suçu olan Srebrenitsa’daki Boşnak soykırımının 28’inci yıl dönümüdür. Boşnaklar üzerinde işlenen bu savaş suçu, Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen ve o dönem Hollanda askerleri tarafından sözde korunan bir bölgede, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun gözetiminde işlenmiştir. Srebrenitsa’daki bu soykırım suçunun işlendiği 11-22 Temmuz 1995 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler tarafından silahlandırılmış Sırplar tarafından esir alınmış veya Birleşmiş Milletler’in Hollandalı askerleri tarafından Sırplara teslim edilmiş, yaşları 1 ila 97 arasında olan 8 bin 372 Boşnak katledilerek öldürülmüştür. 1995 Srebrenitsa soykırımı yalnızca Boşnaklara yönelik değil, Avrupa’daki Türk ve İslam kimliğine de yapılmıştır" dedi.

Srebrenitsa’da yaşanan her şeyin sistemli ve planlı olduğunu ifade eden Özbek, "Çok sıcak yaz aylarından biri olabilirdi. Rengarenk elbiselerden pırıltıları, çocuk seslerinden cıvıltıları olabilirdi. Belki de biçilmiş otlar veya kuş sesleri ile çınlayan bir ay da olabilirdi, olmadı. Temmuz vahşet, dökülen kanlar ve saçılmış kemikler ayı oldu. Temmuz her yıl yeniden anneler ve kız kardeşlerin birer kemik bulup mezara koydukları ay oldu. Ölümü bir türlü mezara koyamadılar. Öldürülen her insanın vücut parçalarının değişik mezarlara konulduğu Srebrenitsa soykırımı kurbanlarından vücudunun parçaları bütünleşen 30’u bugün Potaçari’de toprağa verildi. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

Daha sonra Sırplar tarafından Srebrenitsa’da yapılan soykırımda öldürülen 8 bin 372 Boşnak için Fatiha okundu.