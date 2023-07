Avrupa’da, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı’nda katledilen 8 bin 372 müslüman, acı olayın 28. yıl dönümünde Menemen’de hüzünle anıldı. Törende konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “28 yıl önce bir katliamın değil apaçık bir soykırımın yaşandığı Srebrenitsa, hepimizin ortak acısıdır” dedi.

1995 yılında Bosna’da meydana gelen ve 8 bini aşkın Müslüman’ın erkek kadın, çocuk yaşlı demeden Sırp güçlerince öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımının 28. yıl dönümü, Menemen’de düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Srebrenitsa Anıtı’ndaki törene, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Milli Marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Srebrenitsa’da 28 yıl önce yapılan soykırım kınandı.

Yıldız: "Unutmamalıyız"

Açılış konuşmasını yapan İzmir Balkan Dernekleri Federasyon Başkanı İbrahim Yıldız, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 yıl önce yaşanan vahşette kaybettiklerimizi anmak için bir araya geldik. Bugün sadece Srebrenitsa soykırımını hatırlamak, o gün katledilenleri anmakla kalınmamalıdır. Her fırsatta hatırlatmanın yanında bu vahşetin bir daha asla dünyanın hiçbir yerinde tekrarlanmaması için ne geliyorsa yapmalıyız. Bu noktada anma törenini düzenleyen Menemen Belediyesi’ne ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Varlı: "Hala çıkarılmamış naaşlarımız var"

Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Aykut Taylan Varlı, 1995 yılında Srebrenitsa’da yaşanan soykırıma dair bilgiler verdi. 1993 yılında Srebrenitsa’nın BM Güvenlik Konseyi tarafından güvenli bölge ilan edilen yerlerden biri olduğunu ifade eden Varlı, “Ne yazık ki 95’in Temmuz ayında Sırplar tarafından büyük bir soykırım gerçekleştirildi. Silahsız Boşnaklar, Avrupa’nın tanklarına karşılık evlerinden söktükleri su borularıyla kendilerini savunurken can vermişlerdir. 3 aylık bir bebek bile bu soykırımda can vermiştir. Maalesef ki Avrupa da buna seyirci kalmıştır. 12 bin 500’ün üstünde vatandaşımız bu soykırımda hayatını kaybetmiştir. Hala da çıkartılamamış naaşlarımız vardır. Srebrenitsa soykırımını gerçekleştirenler, hem tarihin vicdanında, hem uluslararası mahkemelerde hem de insanların vicdanında mahkûm oldular ve olacaklar. Canlarını kaybeden soykırım kurbanlarını saygıyla anıyoruz” dedi.

Pehlivan: "Bu bir insanlık suçudur"

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Bugün burada, Srebrenitsa Soykırımı’nın acı dolu hatırasını paylaşmak, anmak ve hatırlatmak için bir araya geldik. Srebrenitsa Soykırımı, 1995 yılında Bosna-Hersek’te gerçekleşmiş tam bir insanlık suçudur. Binlerce Boşnak genç, yaşlı, kadın, erkek demeden acımasızca katledildi. Avrupa’nın göbeğinde, medeni olduklarını iddia eden tüm ulusların gözleri önünde yaşanan bu olay; bizlere insanlığın o en karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu bir insanlık suçudur ve hiçbir insanın bu suç karşısında sessiz kalma hakkı yoktur. Bu soykırımı unutmamakla beraber, dünyanın her noktasında barış, hoşgörü ve insan hakları temelinde buluşmalıyız. Irk, din veya etnik köken ayrımcılığına karşı durmalı ve her fırsatta birlikte yaşamanın önemini vurgulamalıyız. Tabi Srebrenitsa soykırımı yüzünden travma yaşayanlar hala bunu atlatamadılar, acısı taptaze duruyor. Bu sorun, sadece dayanışmayla ve duyarlılıkla aşabileceğimiz, iyileştirebileceğimiz bir durum. Her zaman söylediğim gibi, mesele iyi günde de kötü günde de birlikte olmak, birlikte iyileşip, birlikte ayağa kalkmak. Bu yürek yakan insanlık dışı soykırımı, bir kez daha kınıyor ve lanetliyorum. Soykırımı gerçekleştirenlerin de Allah katında mutlaka hak ettikleri cezayı bulacaklarına inanıyorum. Soykırımda yaşamını yitiren Bosnalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Ruhları şad olsun. Rabbim, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir millete bir daha böyle bir acılar yaşatmasın” dedi.

Konuşmaların ardından Menemen Müftüsü Mehmet Seven, şehitlerin ruhuna dua okudu. Daha sonra protokol üyeleri, Srebrenitsa heykeline karanfil bıraktı. Tören, Srebrenitsa şehitleri için dökülen lokma dağıtımının ardından sona erdi.