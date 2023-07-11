Tarihin en acı sayfaları arasında yer alan Srebrenitsa Soykırımı’nda hayatını kaybedenler Buca’da anıldı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşanan en büyük katliam olan, 8 bin 372 Boşnak’ın Sırp güçleri tarafından acımasızca öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı Buca’da lanetlendi. Adatepe Mahallesi’ndeki Srebrenitsa Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Şehoviç, Balkan Göçmenleri Federasyon Başkanı Vahap Savaşan, İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Birol Özkardeşler, Buca Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İnsanın insan olmaktan utandığı böylesi acı olayların dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmamasını dileyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Bu soykırımların tekrar etmemesi için Srebrenitsa’yı hafızalarımızdan çıkarmayacak, silinmesine izin vermeyeceğiz. Unutmuyoruz, unutturmayacağız. Son nefesimize kadar 8 bin 372 canın sesi olmaya devam edeceğiz. Aradan geçen 28 yıla rağmen bugün hala akıbetleri bilinmeyen, mezarları meçhul, bir mezar taşı dahi olmayan kayıplar var. Bir kez daha üzerine basa basa tekrar ediyorum; 8 bin 372 masum insanın hunharca öldürüldüğü bu soykırım, tarihin kara lekesi, insanlığın en derin yarasıdır. Srebrenitsa’da insanlık onuru, güvenli bölge tanımı, uluslararası barış gücü tanımı çok ağır bir darbe almıştır” diye konuştu.

Dünyaya barış mesajı

Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Şehoviç ise tüm dünyaya barış mesajı göndermek istediklerini belirterek, “Her zaman dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşamayı istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Buca Belediyesi Tiyatro Topluluğu şiir dinletisi sundu. Daha sonra anıta karanfiller bırakıldı.