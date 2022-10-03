İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Cumhuriyet İlkokulunda uygulanan SRC sınavı sonrasında adaylara "Trafikte Beni Görün" broşürü dağıtarak sürücülerin engelli ve yaşlı bireylerin trafik güvenliği için farkındalıklarının artırılmasına destek oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Cumhuriyet İlkokulunda uygulanan SRC sınavı sonrasında adaylara "Trafikte Beni Görün" broşürü dağıtarak sürücülerin engelli ve yaşlı bireylerin trafik güvenliği için farkındalıklarının artırılmasına destek oldu.

Sınav Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Müdür Yardımcısı Serdal Salık, Şube Müdürleri Muammer Şimşek ve Cuma Temel’le birlikte sınav sonrasında adaylara uyarılarda bulundu. Güney, adaylardan trafikte yaşlı ve engelli bireylerin can güvenliğini sağlamaları için kurallara uymalarını istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney SRC adaylarına "Trafikte Beni Görün" broşürü dağıttıktan sonra tüm sürücülere güvenli yolculuklar diledi.