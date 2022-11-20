Eskişehir’de bazı apartmanların duvarlarına sprey boyayla yazılan yazılar görüntü kirliliği oluşturuyor.

Eskişehir’de bazı apartmanların duvarlarına sprey boyayla yazılan yazılar görüntü kirliliği oluşturuyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi’nde farklı sokaklardaki apartmanların duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazılıyor. Bazıları küfür ve hakaret içerikli olan yazılar, apartmanlarda yaşayan vatandaşlar ve mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Vatandaşlar, duvarları kendi imkanlarıyla boyasalar dahi yazıların tekrar yazıldığını belirtiyor. Özellikle Seda Sokak ve Anı Sokak’ta yoğunlaşan duvar yazıları vatandaşları adeta canından bezdirdi.