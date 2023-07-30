Kastamonu’da bir iş merkezindeki ikinci el beyaz eşya satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerindeki Kuzeykent İş Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 iş yerinin bulunduğu bloktaki ikinci el beyaz eşya satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.