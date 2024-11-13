Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2023-2024 döneminde düzenlediği müsabakalar sonucunda madalya sıralaması belli oldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 2023-2024 döneminde düzenlenen Üniversiteler Arası Spor Müsabakaları Genel Madalya Dağılımı sıralamasında 2. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

2023-2024 sezonunda 161 üniversitenin katılımıyla düzenlenen turnuvalarda ETÜ, 25 altın, 8 gümüş ve 13 bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen başarıdan ötürü çok mutlu olduklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren akademik ve bilimsel çalışmalarımızın yanı sıra sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler için de imkanlarımızı sonuna kadar kullanma gayretini gösterdik. Bugün geldiğimiz noktada elde edilen sonuç bunun en net göstergelerinden biridir. Spor Bilimleri Fakültemiz başta olmak üzere neredeyse tüm fakültelerimizden çeşitli alanlarda turnuvalara katılan birçok öğrencimiz oldu. Sezon boyunca branş fark etmeksizin tüm sporcularımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Emeklerine, heyecanlarına, mücadelelerine ve coşkularına ortak olduk. Sezon boyunca elimizin boş döndüğü neredeyse hiçbir turnuva olmadı. Bu süreçte başta sporcularımız olmak üzere hocalarımız ve antrenörlerimiz büyük bir özveriyle çalıştı. Bu vesileyle kendilerini bir kez daha gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.