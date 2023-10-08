Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in Turizm Kenti, Sanayi Kenti, Tarım Kenti, Öğrenci Kenti olmasının yanında Spor Kenti olarak da altını çizdiği Gölbaşı’nda, 7 Ekim Cumartesi günü farklı spor dallarındaki müsabakalarla vatandaşlar spor dolu bir gün yaşandı. Ulusal spor basınında canlı yayınlanan etkinliklerle Gölbaşı’ndaki mücadeleler tüm Türkiye’ye ulaştı.

Ulusal spor basınında canlı yayınlanan etkinliklerle Gölbaşı’ndaki mücadeleler tüm Türkiye’ye ulaştı. Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi’nde, Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2. Etap Müsabakaları Gölbaşılıların da ilgisiyle devam ederken, Türkiye Basketbol Ligi 4. hafta müsabakasında Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu’nda Bornova Belediyesi KSK Basketbol’u ağırladı. Oldukça çetin geçen maçta Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, İzmir ekibini 83-72 yenerek dördüncü maçta üçüncü galibiyetini aldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, müsabakaya yoğun ilgi gösteren Gölbaşılı basketbolseverlerle beraber maçı salondan takip etti. Bilardo ve basketbolun yanı sıra drift, aksiyon ve otomobil tutkunlarının adresi de yine Gölbaşı’ydı. Çok amaçlı olarak tasarlanan Gölbaşı Fuar Alanı’na gelen motor sporları tutkunları aksiyon ve keyif dolu anlar yaşadı. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, trafik kurallarına uyulmasının ve dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Asfaltı sadece güvenli pistlerde ağlatalım. Otomobil tutkunu genç kardeşlerimiz enerjilerini fuar alanımızda oluşturduğumuz bu gibi alanlarda atsınlar. Ana yollarda, trafik içinde hem kendilerinin hem de diğer vatandaşlarımızın canlarını tehlikeye atmasınlar. Gölbaşı Belediyesi olarak Sıfır Atık Parkı’mızın yanında oluşturduğumuz Çocuk Trafik Eğitim Parkı’yla biz küçük yaştan itibaren minik yavrularımıza bu bilinci zaten aşılıyoruz" diye konuştu.

"Gölbaşı hem ulusal hem de uluslararası spor organizasyonlarıyla sporun merkezi olmaya devam edecek”

Bilardo, basketbol, motor sporları ve birçok farklı spor dalındaki binlerce sporseverin Gölbaşı’na geldiğini belirten Başkan Ramazan Şimşek, "Göreve geldiğimiz günden beri Gölbaşı’nı sporun kenti yapma yolunda önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. İlçemizde yapılan spor müsabakaları hem uluslararası hem de ulusal medyada da canlı yayınlanıyor. Bu sayede söz verdiğimiz gibi Gölbaşı’nın kapılarını dünyaya açmış oluyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası spor turnuvaları ve organizasyonlarıyla Gölbaşı’mız sporun merkezi olmaya devam edecek" dedi.