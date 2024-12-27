Taşova Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan “Sporun kadınları” projesi, kadınların fiziksel, ruhsal sağlıklarını iyileştirmek ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Projenin başlangıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikle yapıldı. Programa Taşova Kaymakamı Salih Kartal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdulkadir Saraç, kurum müdürleri ve çok sayıda kadın katıldı. Temsili yürüyüşle başlayan proje, büyük bir coşkuyla karşılandı. Proje kapsamında haftada 3 gün, 4 farklı grup halinde yürüyüş, fitness, yüzme ve pilates gibi çeşitli spor aktiviteleri düzenlenecek.

HEDEF: SAĞLIKLI VE AKTİF KADINLAR

Kaymakam Kartal, "Projeyle 130 kadınımızın sporla iç içe olmasını amaçlıyoruz. Kadınlarımızın fiziksel ve ruhsal sağlıklarını iyileştirmenin yanı sıra sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını ve aileleriyle birlikte sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini hedefliyoruz. Spor, sadece beden sağlığı değil, aynı zamanda ruhsal rahatlama ve sosyal bağların güçlenmesi açısından da çok önemli" diye konuştu.

Projeye katılan kadınlar etkinlikten oldukça memnun olduklarını ifade etti. Sporla tanışma fırsatı bulduklarını belirten katılımcılar, bu tür projelerin hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük fayda sağladığını dile getirdi.