Adana’da, Çukurova Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen, "Sporun Gülen Yüzü Cumhuriyet Bisiklet Festivali" etkinliğinin üçüncüsü gerçekleşti.

Adana’da, Çukurova Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen, "Sporun Gülen Yüzü Cumhuriyet Bisiklet Festivali" etkinliğinin üçüncüsü gerçekleşti.

Çukurova Belediyesi bahçesinde kurulan kamp çadırları ile kamp ateşlerinin yandığı geceyle başlayan kutlamalara kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı her yaştan cumhuriyet sevdalısı bir araya geldi. Belediye Başkanı Soner Çetin, alanda toplanan ve kamp ateşi etrafında şarkılar ve marşlar söyleyen vatandaşlara eşlik etti. Pazar günüde devam eden etkinliğe bisikletleriyle katılan yüzlerce vatandaş ve sporcu, bu kez pedallarını marşlar eşliğinde Cumhuriyet için çevirerek bayraklarla şehir turu yaptı.

Bisikletçiler, konvoy eşliğinde Türkmenbaşı Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarı güzergahını takip ederek Alparslan Türkeş ile İsmet Atlı bulvarlarını kullanarak ve Huzurevleri Mahallesi’ne geçerek yeniden Çukurova Belediyesi önüne geldiler.

Çevredeki vatandaşlar da balkonlarından bayraklar sallayarak etkinliğe katılanlara destek verdi.