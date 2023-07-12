Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen futbol, basketbol ve voleybol eğitimlerine katılan çocuklar sporla yaz tatilini geçiriyor.

Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen kurslarda hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor.

Spor yapıyorlar

Çocuklar için gerçekleştirilen voleybol kursu da uzman eğitmenler eşliğinde sürüyor. Her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü gerçekleşen voleybol eğitimine katılan 234 çocuk, voleybol tekniklerini öğrenirken sağlıklı bir ortamda spor yapmanın keyfini yaşıyor.

Temel eğitim veriliyor

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe olmak üzere haftada 4 gün, 9 grup olarak gerçekleştirilen basketbol kursuna katılan 202 çocuk, uzman eğitmenler tarafından temel basketbol eğitiminde, basketbol kuralları, top tutma, top sürme, pas atma, turnike ve şut çalışmaları gibi eğitimler veriliyor.

Futbolun tekniklerini öğreniyorlar

Haftanın 4 günü 7 grup olarak gerçekleştirilen futbol kursuna katılan 160 öğrenciye futbol temel eğitimleri veriliyor. Teorik bilgilerin yanı sıra ısınma hareketleri, top sürme teknikleri, top kontrolü, şut vuruş çalışmaları gibi konularda da uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Eğitimlere katılan kursiyerler, sağlıklı bir ortamda spor yapmaktan dolayı memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.