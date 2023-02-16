ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup’ta sezonun geri kalan bölümü için çalışmalarına Sportif Direktör Alaattin Tutaş nezdinde devam ediyor.

ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup’ta sezonun geri kalan bölümü için çalışmalarına Sportif Direktör Alaattin Tutaş nezdinde devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Teknik Direktör Levent Eriş’in takımdan ayrılmasıyla sportif anlamda sıkıntılar yaşayan Entegre Solar Elazığspor, sezonun geri kalan bölümü için antrenmanlarını Sportif Direktör Alaattin Tutaş ve altyapı hocaları nezdinde sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Tutaş, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum, bu acı günleri rabbim bir daha yaşatmasın. Hayat bir şekilde devam ediyor. Biz de Elazığspor olarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bu kulübün her zaman emrindeyiz ve mevki, görev ne olursa olsun yapmanın gayreti içerisindeyiz. Elazığspor her şeyin üstesindedir. Takımımızda tüm futbolcularımız antrenmanlarına devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok ve sezonun geri kalan bölümüne hazır girmek istiyoruz” dedi.